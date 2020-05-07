Corona virüs salgınından sonra kamp çadırlarına talep arttı

"İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTARAK DEVAM ETMEKTE"

Kamp çadırlarıyla birlikte kamp malzemelerine de talebin her geçen gün arttığını belirten Dinkayoğlu, "Bireysel olarak düşündüğümüz zaman çadır ve uyku tulumu ortalama 350-400 lira arasında değerlendirilebiliyor. Ayrıca kamp alanında kullanılabilecek kap, ocak, çadır içi aydınlatma gibi aksesuarlar da değerlendiriliyor. Kamp malzemelerine uzun süreden beri bir ilgi vardı. Bu ilgi de her geçen gün kat ve kat artarak devam etmekte.