Corona virüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi

Site verilerine göre geçen ay yapılan satılık yazlık aramaları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 61 arttı. Bu dönemde en çok satılık yazlık ilanı veren lokasyonlar deniz turizminin hareketli olduğu Aydın, Tekirdağ ve Mersin oldu. İlk üçte yer alan Aydın Kuşadası, Sakarya Karasu, Tekirdağ Marmara Ereğlisi’ni, Aydın Didim ve Mersin Erdemli izledi.