Corona virüsten kaçanlar akın etti, ilçenin nüfusu yüzde 70 arttı

BELEDİYE BAŞKANI: NÜFUSUMUZ YÜZDE 70 ARTTI

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya corona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ilçelerine bağlı yaylalara akın ettiğini açıkladı.

Kaya, “İlçemiz diğer ilçelere göre ciddi derecede göç alan ve aynı zamanda da göç veren bir ilçemiz. Yaz günlerinde özellikle 100 bine yaklaşan nüfusuyla, kış aylarında da 5 ile 10 bin arasında devam eden bir ilçeyiz. Bu seviyedeyken şu an itibariyle ilçemize il dışından corona virüs salgınından sonra ciddi derecede bir giriş oldu. Bu giriş ilimize seyahat yasağının getirilmesiyle ciddi bir şekilde de durdu. Ama hala il içinden gelen vatandaşlarımız şu anda akın akın yaylalara, mahallelerimize dolmuş durumdalar. İller arasındaki giriş ve çıkış kısıtlaması konulduğu rakamla aynı aya oranlama yaptığımızda ilçemizin nüfusunda yaklaşık yüzde 70 oranında bir artış var. Yasak tamamen kaldırıldığı zaman nüfusun çok büyük rakamlara ulaşacağını düşünüyoruz. Lütfen vatandaşlarımız kurallara uysunlar. Çünkü bu süreç devam ediyor. Sürecin ne zaman biteceği belli değil” dedi.