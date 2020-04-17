Corona virüsün Türkiye'ye etkisi uzaydan görüntülendi

Anadolu Ajansı 17.04.2020 - 16:43
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan sıkı tedbirler ve özellikle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sayesinde yurt genelinde kalabalık meydan, cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.
Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu ve en geniş uydu görüntüsü arşivine sahip İTÜ UHUZAM'da ülkedeki bazı kalabalık ve işlek meydanlar, çok sık kullanılan ana yollar ve sahil yolları ile havaalanları, otobüs ve tren terminalleri uzaydan görüntülendi.
Salgın sonrası kaydedilen görüntüler ile Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görülmeden önce çekilen görüntülerin karşılaştırması yapıldı.
Bu kapsamda, Türkiye'nin 5 büyükşehrinde Kovid-19 salgını öncesi ve sonrasında farklı uydular aracılığıyla kaydedilen görüntüler, özellikle son haftalarda salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğunu gösteriyor.
1 Mart'ta İstanbul Üsküdar sahili...
9 Nisan'da Üsküdar sahilde çekilen kayıtlarda, yollardaki ve otoparklardaki araç yoğunluğunun gözle görülür bir şekilde azaldığı dikkati çekerken, hareketliliğin durma noktasına geldiği görüldü.
9 Nisan'da Zincirlikuyu ve bağlantılı yolları, Maslak civarı ve Büyükdere Caddesi'nde de kurallara büyük oranda uyulduğu ve trafiğe daha az aracın çıktığı gözlendi.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Covid-19 öncesi 1 Mart'ta alınan görüntüde oldukça kalabalıkken, 9 Nisan'da kaydedilen görüntüde insan yoğunluğunun parmakla sayılacak kadar azaldığı dikkati çekti.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi (9 Nisan 2020)
Konya Mevlana Meydanı'nda 8-10 Nisan tarihlerde kaydedilen görüntüde ise diğer illere göre araç yoğunluğunun biraz daha fazla olduğu görüldü.
Bursa Ulu Cami ve Kapalıçarşı civarında 9 Mart-13 Nisan tarihlerinde çekilen görüntülere yollardaki araç yoğunluğunun azaldığı yansıdı.
İzmir Kordon ve Alsancak sahillerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı 18 Şubat'ta çekilen görüntü ile 12 Nisan'daki görüntü karşılaştırıldığında, sahil yolunun ve civardaki otoparkların neredeyse tamamen boş olduğu dikkati çekti.
Fotoğraf: 18 Şubat İzmir Kordon
Ankara Yüksek Hızlı Tren Terminali ve çevresinde 17 Ocak-14 Nisan tarihlerinde çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, şehirlerarası seyahatlerin yasaklanmasının ardından alanda yolcu bekleyen otobüs sayısının yok denecek kadar azaldığı gözlendi.
17 Ocak'ta Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) çevresinde 17 Ocak-14 Nisan tarihlerinde çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, şehirlerarası seyahatlerin yasaklanmasının ardından alanda yolcu bekleyen otobüs sayısının yok denecek kadar azaldığı gözlendi.
Ayrıca, terminallere bağlanan yollardaki trafik ve araç yoğunluğunun da çok az olduğu görüldü.
Ankara'da Kızılay Meydanı ve civarında da 14 Nisan'da alınan görüntüde, araç ve insan yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı yer aldı.
Atatürk Havalimanı'nda 9 Mart-9 Nisan, İstanbul Havalimanı'nda ise 22 Ocak-20 Mart tarihlerinde çekilen görüntüler karşılaştırıldı.