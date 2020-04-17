Corona virüsün Türkiye'ye etkisi uzaydan görüntülendi

İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi'nce, corona virüs salgını öncesi ve sonrası uydu aracılığıyla çekilen görüntüler, tedbirlere uyulduğunu, Türkiye'deki kalabalık meydanlar, sahil yolları ve işlek caddelerin gözle görülür bir şekilde boşaldığını ortaya koydu.

Anadolu Ajansı 17.04.2020 - 16:43

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan sıkı tedbirler ve özellikle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sayesinde yurt genelinde kalabalık meydan, cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü. 

Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu ve en geniş uydu görüntüsü arşivine sahip İTÜ UHUZAM'da ülkedeki bazı kalabalık ve işlek meydanlar, çok sık kullanılan ana yollar ve sahil yolları ile havaalanları, otobüs ve tren terminalleri uzaydan görüntülendi. 

Salgın sonrası kaydedilen görüntüler ile Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görülmeden önce çekilen görüntülerin karşılaştırması yapıldı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin 5 büyükşehrinde Kovid-19 salgını öncesi ve sonrasında farklı uydular aracılığıyla kaydedilen görüntüler, özellikle son haftalarda salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğunu gösteriyor. 

MEYDAN, SAHİL VE CADDELERDEKİ HAREKETLİLİK DURMA NOKTASINA GELDİ

1 Mart'ta İstanbul Üsküdar sahili...

9 Nisan'da Üsküdar sahilde çekilen kayıtlarda, yollardaki ve otoparklardaki araç yoğunluğunun gözle görülür bir şekilde azaldığı dikkati çekerken, hareketliliğin durma noktasına geldiği görüldü.

9 Mart'ta Zincirlikuyu ve bağlantılı yolları, Maslak civarı ve Büyükdere Caddesi...

9 Nisan'da Zincirlikuyu ve bağlantılı yolları, Maslak civarı ve Büyükdere Caddesi'nde de kurallara büyük oranda uyulduğu ve trafiğe daha az aracın çıktığı gözlendi. 

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Covid-19 öncesi 1 Mart'ta alınan görüntüde oldukça kalabalıkken, 9 Nisan'da kaydedilen görüntüde insan yoğunluğunun parmakla sayılacak kadar azaldığı dikkati çekti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi (9 Nisan 2020)

1 Mart'ta Zincirlikuyu Kavşak ve bağlantılı yollar
9 Nisan'da Zincirlikuyu Kavşak ve bağlantılı yollar
1 Mart'ta İstanbul Kadıköy sahili...
9 Nisan'da İstanbul Kadıköy sahili...

Konya Mevlana Meydanı'nda 8-10 Nisan tarihlerde kaydedilen görüntüde ise diğer illere göre araç yoğunluğunun biraz daha fazla olduğu görüldü. 

10 Nisan'da Konya Mevlana Meydanı...

Bursa Ulu Cami ve Kapalıçarşı civarında 9 Mart-13 Nisan tarihlerinde çekilen görüntülere yollardaki araç yoğunluğunun azaldığı yansıdı.

13 Nisan'da Bursa Ulu Camii ve Kapalıçarşı civarı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ UYGULANDIĞI GÜN İZMİR BOŞ KALDI

İzmir Kordon ve Alsancak sahillerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı 18 Şubat'ta çekilen görüntü ile 12 Nisan'daki görüntü karşılaştırıldığında, sahil yolunun ve civardaki otoparkların neredeyse tamamen boş olduğu dikkati çekti. 

Fotoğraf: 18 Şubat İzmir Kordon

12 Nisan'da İzmir Kordon sahili...
18 Şubat'ta İzmir Alsancak sahili...
12 Nisan'da İzmir Alsancak sahili...

ANKARA'DA TREN VE OTOBÜS TERMİNALLERİNDEKİ HAREKETLİLİK DURDU

17 Ocak'ta Ankara Yüksek Hızlı Tren Terminali ve bağlanan yollar...

Ankara Yüksek Hızlı Tren Terminali ve çevresinde 17 Ocak-14 Nisan tarihlerinde çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, şehirlerarası seyahatlerin yasaklanmasının ardından alanda yolcu bekleyen otobüs sayısının yok denecek kadar azaldığı gözlendi. 

17 Ocak'ta Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) çevresinde 17 Ocak-14 Nisan tarihlerinde çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, şehirlerarası seyahatlerin yasaklanmasının ardından alanda yolcu bekleyen otobüs sayısının yok denecek kadar azaldığı gözlendi. 

Ayrıca, terminallere bağlanan yollardaki trafik ve araç yoğunluğunun da çok az olduğu görüldü. 

Ankara'da Kızılay Meydanı ve civarında da 14 Nisan'da alınan görüntüde, araç ve insan yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı yer aldı. 

HAVALİMANLARINDA PARK HALİNDE OLAN UÇAKLARIN SAYISI ARTTI

Atatürk Havalimanı'nda 9 Mart-9 Nisan, İstanbul Havalimanı'nda ise 22 Ocak-20 Mart tarihlerinde çekilen görüntüler karşılaştırıldı.

9 Mart'ta Atatürk Havalimanı...
Her iki havalimanında kaydedilen uydu görüntülerinde, Türkiye'de yurt dışı ve yurt içi uçuşların durdurulması ve dünya genelinde de uçuşların neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle havalimanlarındaki park halinde olan uçakların sayısının arttığı gözlendi. Park halindeki uçaklar, görüntü işleme algoritmasıyla işaretlendi.

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