Cruise gemileri tamamen aşılanmış yolculara açıldı: Talep patlaması yaşandı

ntv.com.tr 26.03.2021 - 12:36
ABD merkezli, lüks gemi seyahati şirketi Crystal Cruises, şirketin 30 yıllık tarihindeki en büyük rezervasyon talebini aldı. İlk 24 saatte 980 yolcu Crystal Serenity adlı crıise gemisiyle yedi günlük Bahamalar yolculuğu için yerini ayırttı.
Crystal CEO’su Jack Anderson, “Yeni seferlerimize verilen harika yanıt bizi heyecanlandırıyor. Macera severlerin Crystal Serenity'nin denizlere döndüğünü görmekten bizim kadar heyecan duydukları açık” ifadelerini kullandı.
Anderson, geminin en büyük süitlerini oluşturan Crystal Penthouse'ların yüzde sekseninin tamamen dolduğunu, ancak tüm yolcuların gemiye binmeden önce yeni tip corona virüse karşı aşılandıklarını belgelemelerinin gerekli ifade etti.
Bununla brilikte, yakın zamanda Cruise Critic adlı sektör dergisi tarafından yapılan bir ankete göre, okuyucuların yüzde 84’ü yolculuğa çıkmak için aşı olacağını belirtti.
İşte bu yaz itibariyle sadece aşılanmış yolcuları kabul edecek 4 cruise gemisi şirketi..
Liberya'da kuruan ve ABD merkezli bir Amerikan küresel kruvaziyer şirketi olan Royal Caribbean, dün yaptığı açıklamada 12 Haziran'dan itibaren Ağustos ayına kadar olan seferleri ile Kuzey Amerika'da deniz yolculuğuna devam edeceğini açıkladı. Biletler 24 Mart’tan itibaren satışa çıktı.
Yalnızca tamamen aşılanmış yetişkinlerin ve 18 yaşın altındaki negatif PCR olan yolcuların gemiye binmesine zin verileceği belirtildi. Şirket ayrıca, tüm mürettebatın aşılanacağını kaydetti.
Royal Caribbean CEO’su Michael Bayley, "Aşılar hepimiz için açıkça bir oyun değiştirici. Aşılan insanların sayısı hızla artarkeni aşılanmış yetişkin konuklar ve mürettebat ile yolculuğa başlamanın doğru seçim olduğuna inanıyoruz" dedi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre yedi günlük turlar şu rotayı izleyecek: Özel bir Bahama adasında iki gün, CocoCay'de “Mükemmel Gün”i rand Bahama Adası ve Cozumel’de ikişer gün.
Bununla birlikte, Royal Caribbean’ın en yeni gemisi olan 4 bin 198 yolcu kapasiteli Odyssey of the Seas Mayıs ayında İsrail’den Akdeniz’e yelken açacak. Burada da 16 yaşından büyük tüm yolcular ve mürettebat aşılanmış olacak.
Royal Caribbean bağlı şirketlerden olan Celebrity Cruises, Celebrity Millennium adlı cruise gemisini 5 Haziran itibariyle Karayipler’deki St. Martin Adası’ndan yola çıkaracak. Biletler 25 Mart’ta satışa sunuldu.
Gemide yalnızca tamamen aşılanmış yetişkinlerin ve negatif PCR testine sahip 18 yaş altındaki gençlerin yolculuk yapmasına izin verilecek. Mürettebat da aşılanacak.
Celebrity Cruises CEO'su Lisa Lutoff-Perlo, "Bir yıldan fazla bir süre sonra Karayipler'e dönmek bizim için çok önemli. Herkes için benzersiz bir şekilde zorlu geçen zamanın sonunun ölçülü başlangıcını işaret ediyor” dedi.
Sadece yetişkinlerin konuk edildiği Virgin Voyages, 4 Temmuz'da i bin 770 yolcu kapasiteli “Scarlet Lady” ile Miami'den yola çıkacak. İngiltere merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, seyahatten önce hem mürettebat hem de yolcuların tamamının aşılanmasını gerekiyor.
ABD’li Carnival Cruise Line'a ait olan P&O Cruises, bu yaz İngiltere’nin Southampton limanın Haziran ayında yola çıkacak ve ülkenin etrafında dolaşacak. 3 bin 647 yolcu kapasiteli Britannia, herhangi bir limana uğramayacak, Ancak, şirketin yöneticileri, yolcuların engebeli İngiltere sahil şeridine hayran kalacağını söyledi. Yolculukların ise yalnızca, tamamen aşılanmış İngiliz vatandaşlarına açık olacağı belirtildi.