Cruise gemileri tamamen aşılanmış yolculara açıldı: Talep patlaması yaşandı

ROYAL CARIBBEAN

Liberya'da kuruan ve ABD merkezli bir Amerikan küresel kruvaziyer şirketi olan Royal Caribbean, dün yaptığı açıklamada 12 Haziran'dan itibaren Ağustos ayına kadar olan seferleri ile Kuzey Amerika'da deniz yolculuğuna devam edeceğini açıkladı. Biletler 24 Mart’tan itibaren satışa çıktı.

Yalnızca tamamen aşılanmış yetişkinlerin ve 18 yaşın altındaki negatif PCR olan yolcuların gemiye binmesine zin verileceği belirtildi. Şirket ayrıca, tüm mürettebatın aşılanacağını kaydetti.

Royal Caribbean CEO’su Michael Bayley, "Aşılar hepimiz için açıkça bir oyun değiştirici. Aşılan insanların sayısı hızla artarkeni aşılanmış yetişkin konuklar ve mürettebat ile yolculuğa başlamanın doğru seçim olduğuna inanıyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yedi günlük turlar şu rotayı izleyecek: Özel bir Bahama adasında iki gün, CocoCay'de “Mükemmel Gün”i rand Bahama Adası ve Cozumel’de ikişer gün.

Bununla birlikte, Royal Caribbean’ın en yeni gemisi olan 4 bin 198 yolcu kapasiteli Odyssey of the Seas Mayıs ayında İsrail’den Akdeniz’e yelken açacak. Burada da 16 yaşından büyük tüm yolcular ve mürettebat aşılanmış olacak.