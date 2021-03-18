Dağcıların Çukurova'daki tırmanış rotası: Kapıkaya Kanyonu

Nalyapan, dağcılığın adrenalin yüklü bir spor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tırmanış gerçekten bir tutku yani doğa sporları arasında ayrı bir yeri var. Bazılarına 'Ne işiniz var kayaya tırmanıyorsunuz' diye çok garip gelebiliyor. Çok sıra dışı bir spor olarak görünüyor ama emniyet alındıktan sonra korkulacak hiçbir şey yok. Türkiye'nin birçok noktasında tırmanış şampiyonaları da yapılıyor. Oralarda gördüğüm kadarıyla kıyaslarsak buradaki, tırmanış duvarlarıyla ilk 10'a girebilir diyebilirim. Sadece kaya tırmanışı yapmak için buraya Kıbrıs'tan gelen arkadaşlarımız oluyor"