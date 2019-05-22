Dalyan'da sizi mutlu hissettirecek 10 şey
ntv.com.tr
Caretta carettaların gezdiği su labirentinin ortasında sessiz sakin ve eşsiz bir tatil beldesi Dalyan. Öyle çok sürprizli bir belde ki kimi zaman neresi göl, neresi deniz karıştırıyor insan. Renk renk çiçekler, masmavi bir deniz, uçsuz bucaksız sahiller, eşşiz ormanlar, zümrüt yeşili akan bir nehir... Akıp gitmeyen yegâne şey ise 'vakit' Dalyan'da... Burada zaman adeta duruyor... Üstelik her yer sürprizlerle dolu... (Yazı: Cengizhan KOCAHAN - cengizhan.kocahan@ntv.com.tr)
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1- 2300 yıllık Kaunos Kral mezarlarını ziyaret edip tarihin derinliklerine dalmak.
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2- Gündüz İztuzu plajına gidip denize girip, gece caretta caretta yavrularının yumurtadan çıkıp denize yolculuklarını izlemek.
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33- UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ni gezip tarihin derinliklerinde kaybolmak.
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4- Dalyan çayının iki yakasına dizili restoranlarda başta yengeç olmak üzere deniz ürünleri yemek ya da Sarıgerme köylerinin yerel ot yemeklerinden tatmak.
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5- Kaplıcalarda ya da şifalı çamurla güzelleşmek.
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6- Başta, dünyada sadece iki yerde bulunan sığla ormanları ve Köyceğiz ile Sülüngür Gölü gibi muhteşem manzaralara sahip yürüyüş yollarında uzun uzun gezmek, doğayı dinlemek.
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77- Bir gece yıldızları dalga sesleri eşliğinde seyretmek.
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88- Caretta carettaların rehabilite edildiği DEKAMER'e gidip plajda unuttuğumuz, denize attığımız plastiklerin verdiği zararı yerinde izlemek.
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9- Sonsuz nar bahçelerinde gezmek.
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1010- Herbiri birbirinden güzel sıcacık yerel pansiyonlarda ya da konforlu otellerde konaklamak.
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