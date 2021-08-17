Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassıada) ziyarete açıldı

Her gün sabah 10.00'da Kadıköy'den kalkan tekne, 16.00'da adadan Kadıköy'e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil.

Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararını verildiği yer olarak hafızalara kazanan Yassıada'nın ismi 2013'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti.