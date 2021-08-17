Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassıada) ziyarete açıldı

İHA 17.08.2021 - 10:46
Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir açık hava müzesi haline getirilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılırken Yassıada'nın tarihine de ışık tutuluyor.
Yassıada ismiyle de bilinen Demokrasi ve Özgürlük Adası, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir ada olarak yer almakta. Sivriada'ya 0.9, Burgaz Adası'na 2.67 ve Kadıköy'e 6.27 deniz mili uzaklıkta yer alan bu ada Burgazadası, Heybeliada ve Büyükada'nın da sol bölgelerinde kalmakta.
Adayı ziyarete gelen vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, açık hava eserlerini ve kütüphaneyi gezerek tarihi dokuyu yakından hissetti. Geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
9. Başbakan Adnan Menderes’in çocukluk ve gençlik yıllarına, başarılarına ve hayatındaki önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapmakta olan Hasan Polatkan'ın adının yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salonunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı döneminden günümüze kadar olan dönemde demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi adanın tarihine ışık tutuyor.
Adayı ziyarete gelen Esra Özdemir, “Herhalde adaya ilk ziyaretleri biz gerçekleştirdik. Çok beğendim, gerçekten çok etkilendim. Özellikle Adnan Menderes'in yargılandığı odaya girdiğim zaman tabiri caizse tüylerim diken diken oldu. Gözlerim doldu. Herkesin buraya gelmesini istiyorum. Mutlaka gelip görün. Tarihimizi canlandırdığımız yerler. Çocuklarımıza da örnek olacağını düşünüyorum. Onların da gelip görmesini istiyorum” dedi.
Adadaki müzeleri gezen Mine Eren, “En çok Adnan Menderes'in yargılandığı, mahkeme salonuna girdiğimde ve videoyu izlediğime kendimi çok kötü hissettim. O günlere geri döndüm. Ben öğretmenim aynı zamanda. Bence bütün öğrenciler, gençler buraya gelip mutlaka görmeli. Derslerde anlattığımız gibi değil. Mutlaka bütün öğretmenlerin dersi burada anlatmaları, o günlere geri dönüp neler yaşanmış görmeleri gerekir diye düşünüyorum” dedi.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ada pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak. Ulaşım ise Kadıköy'de bulunan İDO İskelesi’nden gerçekleştirilecek.
Her gün sabah 10.00'da Kadıköy'den kalkan tekne, 16.00'da adadan Kadıköy'e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil.
Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararını verildiği yer olarak hafızalara kazanan Yassıada'nın ismi 2013'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti.