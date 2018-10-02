Deniz canlılarının yuvası: İnönü vapuru

Deniz canlılarının yaşam alanı bulmakta zorlandığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçmişte deniz dolgusuyla yaşam alanlarını yok etmişiz. Yapay resiflerle bunları tekrar kazandırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de pek çok dalış okulu var. Bölgemizde en kaliteli dalış okullarından biri Karamürsel'de. İnsanlar buraya günü birlik gelip dalışlarını yapabiliyor aynı zamanda uzun vadeli profesyonel dalış eğitimlerini de alabiliyor. İlçemizde bu spora, su altı görselliğine merakı olanları misafir ediyoruz ama asıl bizi memnun eden dışarıdan birçok kişinin buraya gelip dalış gerçekleştirmesi. Akdeniz ve Ege'deki görsel zenginliğe henüz kavuşamadık ama her geçen gün iyileşiyor"

Yıldırım, bazı bilim insanlarının yapay resiflerle ilgili çekincelerinin olduğuna da değinerek, asla resif oluşturulmaması gerektiğini söyleyenleri buralarda dalmaya davet etti.