Deniz salyası sonrası yaz turizminde tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu

"ALANYA GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL, HAVASI VE DENİZİ HARİKA"

Ailesiyle beraber İstanbul’dan Alanya’ya tatile gelen Şevval Zehra Çetingürbüz, burada deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Çetingürbüz, “İstanbul’da suları pis olmasından dolayı denize giremiyoruz. Pis olduğu için bizde Alanya’ya tatile geldik, burada denize giriyoruz. Burada deniz çok güzel ve keyifle yüzebiliyoruz. Haberler de deniz salyalarının olduğunu gördüm, çok kötü bir durum. Bizde Avcılar’da oturuyoruz burada da denize giremiyoruz. Alanya gerçekten çok güzel, havası ve denizi harika. Burada herkesin tatil yapmasını tavsiye ederim” dedi.