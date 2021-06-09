Deniz salyası sonrası yaz turizminde tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu

İHA 09.06.2021 - 12:01
Marmara Denizi’nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 4 aydır etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle özellikle yerli tatilcilerin Akdeniz bölgesine ilgisini arttırdı. Bu bölgelerden tatil için gelen çok sayıda dünyaca ünlü soluğu Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 66 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi. Bazı yerli ve yabancı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.
Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen kişiler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
Ailesiyle beraber İstanbul’dan Alanya’ya tatile gelen Şevval Zehra Çetingürbüz, burada deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.
Çetingürbüz, “İstanbul’da suları pis olmasından dolayı denize giremiyoruz. Pis olduğu için bizde Alanya’ya tatile geldik, burada denize giriyoruz. Burada deniz çok güzel ve keyifle yüzebiliyoruz. Haberler de deniz salyalarının olduğunu gördüm, çok kötü bir durum. Bizde Avcılar’da oturuyoruz burada da denize giremiyoruz. Alanya gerçekten çok güzel, havası ve denizi harika. Burada herkesin tatil yapmasını tavsiye ederim” dedi.