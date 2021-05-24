Denize kıyısı olmayan şehrin mavi bayraklı plajı

Türkiye, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrak plajlarıyla bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 33 artarak 519'a yükselmişti.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Denize kıyısı olmadığı halde 2018 yılında Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Tuşba Belediyesi'ne ait Mollakasım Plajı, temizliğini en iyi şekilde muhafaza ediyor.

TÜRKİYE'NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI (İL İL TAM LİSTE)