Denizin ortasında sıra dışı yaşam: Hallig Adaları

ntv.com.tr 25.03.2020 - 12:52
Bugün hala Almanya'ya ait 10 Hallig adası var. Bunlar Nordstrandischmoor, Langeness, Oland, Gröde, Hooge, Habel, Südfall, Süderoog, Norderoog ve Hamburger Hallig…
Bu adalar, Schleswig-Holstein eyaletinin Kuzey Denizi sahilinde, Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Milli Parkı'nda bulunuyorlar. Adalar geçen 1000 yıl içinde eski balçık toprak üzerindeki kabarmaların meydana gelmesiyle oluştular.
Kara önündeki doğal dalgakıranlar olarak Halligen adaları, günümüzde kıyıların korunmasında önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Su seviyesinde kuvvetli bir yükselme olduğunda su baskınına uğruyorlar. Sadece ‘Warft’ adı verilen ve üzerinde evlerin bulunduğu yapay dolguyla oluşturulmuş tepeler, sular arasından görünüyor. Bu olay yılda yaklaşık 50 kez meydana geliyor.
Uzun yıllardır bu ilginç adada yaşan Hans Richardt adadaki yaşamı şöyle özetliyor:
"Korkudan ziyade burada oturmayı saygı kelimesini kullanarak tarif edebilirim. Sadece su seviyeleri yükseldiğinde, bizim için tehlikeli olduğundan belki biraz huzursuzluk ve kaygı duyabiliyoruz. Çoğu evlerde koca deliklerde açıldı. Son ana kadar korkmayıp, sadece bundan sonra ne yaparız? diye düşünüyoruz.
Oland, kış boyunca her hafta, fırtına ve su baskınlarına maruz kalır. Fırtınalar esnasında, çok sevdiğimiz kara parçamıza su baskınları gerçekleşir. 1900’lerde çevredeki adacıklar, koruyucu anlamına gelen taş duvarlarla muhafaza edildi. Aslında Oland’daki var oluş mücadelesi de 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Yoksa şu anda, biz burada olmazdık"
Oland Eski Belediye Başkanı Hans Bernhard, 1923’te tren yolu inşa edildiğinde, bunun kendi araçları için olmadığını belirterek Federal Bakanlık ile Husum’da görüşmelere başlamış ve adacıklar için tren yolunu kullanma izni almış.
Bernhard’ın ada hakkında düşünceleri ise şu şekilde: "Bir adanın etrafında, onu denizden gelen su baskınlarını önleyen kanallar olur.
Fakat Hallig Adaları, deniz seviyesinden 1 metre yükseklikte sular altında kalıyor. Aradaki fark bu. Kısaca Hallig, yüksek dalgalarda kolayca su baskınlarına ya da sele uğrayan, koruyucu kanallar olmadan yaşamaya çalışan ufak bir adadır"
Adaya olan hayranlığını dile getiren Bettina Freers’ın düşünceleri ise şiir gibi: “Ana istasyondan beni aldılar. Vagona bakıp bu kırık dökük şeyle mi yolculuk yapacaktım? diye düşünürken, aracı bir yandan da çok ilginç bulmuştum. Ulaşım yaptığımız aracın çatısı yok, ona bagajım ile birlikte oturdum ve sonra suyu geçtik. Ufukta küçük adacığı görüyordum. Resmen, başka bir dünyaya ayak basmak gibiydi.
Keskin olan fark ise şuydu: Ben büyük bir şehirden, Hannover’dan gelmiştim ve sanki bir anda şalter kapanmıştı. Her gün sizi rahatsız eden gürültü ve sesler kaybolup gitmişti. Buraya vardığımdan beri kuşların şarkılarını dinliyorum.
Su baskınları, Olandlıların ulaşım için limanı kullanmasını zorlaştırmış. Bu yüzden adaya ulaşım, Schlüttsiel’den feribot ile ya da Dagebüll’den Lorenbahn yani küçük tren vagonu ile gerçekleşebiliyor.
Şehirdeki insanlar, ulaşım için nasıl ki metro ya da trenleri kullanıyorsa, Oland yerlileri de bu vagonları kullanıyor. Adanın sakinlerinin çocukları da artık orada yaşamıyor ve uzun süredir Oland’e taşınan yeni hiç kimse olmuyor.
Eskiden Oland’da 52 yerli yaşasa da şimdilerde bu adaya sadece 16 kişi hayat veriyor. Gerçekten konumuna ve koşullarına bakıldığında, yaşamanın cesaret isteyebileceği bir yer Oland.
Fakat her şeye rağmen, Oland sakinleri, orayı asla terk etmek istemiyor. Şehrin karmaşası ve stresini düşününce belki de yaptıkları son derece doğru bir tercih olabilir.