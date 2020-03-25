Denizin ortasında sıra dışı yaşam: Hallig Adaları

OKYANUSA KARŞI KOYAN KARA PARÇASI

Oland Eski Belediye Başkanı Hans Bernhard, 1923’te tren yolu inşa edildiğinde, bunun kendi araçları için olmadığını belirterek Federal Bakanlık ile Husum’da görüşmelere başlamış ve adacıklar için tren yolunu kullanma izni almış.

Bernhard’ın ada hakkında düşünceleri ise şu şekilde: "Bir adanın etrafında, onu denizden gelen su baskınlarını önleyen kanallar olur.