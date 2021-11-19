Denizli'nin 'beyaz cennet'i Pamukkale sonbaharda da turistleri cezbediyor

Haberler - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 12:11
Doğal ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Pamukkale'ye dünyanın dört bir tarafından gelen gezginler, buradaki güzellikleri yakından görme şansı buluyor.
Covid-19 sonrasında normalleşme sürecinde ziyaretçi sayısının hızla artmasıyla yıllık 1 milyon turist hedefini 10 aylık süreçte geçen bölgeye kuzey ve güney kapılarından giriş yapan ziyaretçiler, antik kalıntıların arasından yürüyerek geçip, 'Kleopatra Havuzu' olarak anılan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza ulaşıyor.
Antik çağdan itibaren termal tedavi merkezi olarak bilinen, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, yerli ve yabancı misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor.
Hierapolis Antik Kenti yakınlarındaki Dinamit Tepesi'den yamaç paraşütüyle atlayış yapan adrenalin tutkunları, travertenler üzerinde eşsiz bir yolculuğa çıkıyor.
Ziyaretçiler, Pamukkale'de sıcak hava balonlarıyla çıktıkları 1500 metre yükseklikte, güneşin doğuşuna da tanıklık edebiliyor.
Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, son dönemde Pamukkale'ye yoğun bir talebin olduğunu söyledi.
Bölgede 2020 yılına göre yaklaşık 2 kat misafir ağırladıklarını belirten Şen, "Son dönemde Endonezya ve Güney Kore'den misafirlerimiz gelmeye başladı. Japonya'dan rezervasyonlar geliyor. Çin'in de açılmasını bekliyoruz. Böylelikle ziyaretçi sayısında 2019’un üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde ören yerinde gece aydınlatmasıyla gece müzeciliğinin de başlamasıyla buraya gelenlerin tekrar ziyaret için gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Ziyaretçilerin yaklaşık 2 bin yıl öncesine giderek zaman yolculuğuna çıkmış hissine kapıldığını belirten Şen, "Burada Antik Tiyatro'da etkinliklere katılabilecekler, Cehennem Kapısı'nı görecekler. Tarih boyunca Pamukkale şifa unsurlarıyla insanlara hep tedavi merkezi olmuş. Zenginler hayatlarını kaybettikten sonra burada gömülmüşler" şeklinde konuştu.
Sonbaharda da bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Şen, "'Beyaz cennet'te görüldüğü gibi her yer bembeyaz. Pamukkale artık kültür turizmine çıkanların yaklaşık yüzde 90'ının ziyaret ettiği bir nokta haline geldi. Özellikle balon turu ve yamaç paraşütü sayesinde ciddi turizm çeşitliği var. Kapadokya'dan sonra en çok balon turu, Fethiye'den sonra en fazla yamaç paraşütünün yapıldığı yer. Antik havuzun içinde adeta tarihin içinde yüzüyorlar. Travertenleri gören misafirler buranın büyüsüne kapılıyor” dedi.
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