Denizli'nin 'beyaz cennet'i Pamukkale sonbaharda da turistleri cezbediyor

Sonbaharda da bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Şen, "'Beyaz cennet'te görüldüğü gibi her yer bembeyaz. Pamukkale artık kültür turizmine çıkanların yaklaşık yüzde 90'ının ziyaret ettiği bir nokta haline geldi. Özellikle balon turu ve yamaç paraşütü sayesinde ciddi turizm çeşitliği var. Kapadokya'dan sonra en çok balon turu, Fethiye'den sonra en fazla yamaç paraşütünün yapıldığı yer. Antik havuzun içinde adeta tarihin içinde yüzüyorlar. Travertenleri gören misafirler buranın büyüsüne kapılıyor” dedi.