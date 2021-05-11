Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yeni normalleşme hazırlığı

"MİSAFİRLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Ramazan Bayramı sonrasında başlamasını beklediğimiz yeni normalleşme sürecinde, Milli Park'a gelen herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak için çalışıyoruz. Misafirlerimizi şimdiden çok özledik. Onları yeniden ağırlamak için gün sayıyoruz" diye konuştu.