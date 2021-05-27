Diyarbakır'daki gizemli mağara definecilerin talanına uğradı

"MAĞARA İNSAN EMEĞİYLE DEĞİL, DOĞAL OLARAK OLUŞMUŞ"

Mağaranın insan emeğiyle yapılan bir yapının olmadığını, doğal olarak oluştuğu bilgisinin paylaşan Diyarbakır İl kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ise "Doğal olarak milyonlarca yıl önce oluşmuş bir yapı. Yani insan emeğiyle yapılan bir yapı değil. 2011’de bir yasayla Tabiat Varlıkları, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Bizim Bakanlığa düşen, bunun turizme kazandırılması için bir çalışma yürütmek. O da altyapının uygulanması, çevre yol ve güzergah, tabelalar, içerdeki yapıyı bozmadan bir ışıklandırmanın yapılmasıdır. Bunu, Turizm Geliştirme, Tanıtma Ajansında yurt içi ve yurt dışında tanıtımının sağlanması açısından çalışmalar yürütecek. Buna benzer birçok mağara var" diye konuştu.