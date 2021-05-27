Diyarbakır'daki gizemli mağara definecilerin talanına uğradı

İHA - DHA 27.05.2021 - 12:36
İlçenin tanıtımı için çeşitli geziler düzenleyen ve çoğu öğretmenlerden oluşan 'Seyyahlarla 10 Binlerin Yürüyüşü Grubu' üyelerinden öğretmen Filiz Aküzüm, mağaranın korunup, turizme kazandırılması gerektiği belirterek, "Arkadaşlarımızla Dicle'nin güzelliklerini, doğa harikalarını tanıtmak için bir proje başlattık. İlçemizde bu turları düzenlerken bu mağaraya denk geldik. İçine girdiğimizde karstik bir yapı olduğunun farkında vardım. İçeri girdiğimizde muazzam ve ürkütücü bir manzara var ama bir o kadar da üzücü bir durumla karşılaştık. Çünkü defineciler buraya da zarar vermiş. Yerde kablolar var, hilti ile kazı yapılmış. Mağaradaki sarkıtlara, dikitlere, sütunlara zarar verilmiş. Yerde yüzlerce parçacık var. Bu bölgede ender rastlanan bu yapının koruma altına alınması ve turizme kazandırılması yönünde yetkililerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik ise mağaranın definecilerin hedefi olduğunu kazılar yapılarak sarkıtların kırıldığını gördüklerini aktardı.
Başkan Çelik, "Bu alanda çalışma yapan uzmanların gelip, mevcut durumu tespit etmesi lazım. Tespitten sonra çıkacak rapora göre gerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, gerek Büyükşehir Belediyemize düşecek işleri tasnif edip, ondan sonra en kısa sürede, ilk fırsatta turizme kazandırmak için çalışmalara birlikte başlayacağız inşallah. Şu anda burası doğal bir yer. Dolayısıyla içerde tabiat olaylarından kaynaklı bir takım sarkıklar oluşmuş. Sarkıklar şu anda gayet güzel gözüküyor" şeklinde konuştu.
Mağaranın insan emeğiyle yapılan bir yapının olmadığını, doğal olarak oluştuğu bilgisinin paylaşan Diyarbakır İl kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ise "Doğal olarak milyonlarca yıl önce oluşmuş bir yapı. Yani insan emeğiyle yapılan bir yapı değil. 2011’de bir yasayla Tabiat Varlıkları, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Bizim Bakanlığa düşen, bunun turizme kazandırılması için bir çalışma yürütmek. O da altyapının uygulanması, çevre yol ve güzergah, tabelalar, içerdeki yapıyı bozmadan bir ışıklandırmanın yapılmasıdır. Bunu, Turizm Geliştirme, Tanıtma Ajansında yurt içi ve yurt dışında tanıtımının sağlanması açısından çalışmalar yürütecek. Buna benzer birçok mağara var" diye konuştu.