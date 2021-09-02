Diyarbakır'ın gizli bahçesi: Sinek Çayı

Ailesiyle ilçeye zaman geçirmeye gelen Abdullah Kanat da "Burayı ilk defa gördük. Böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyorduk. Havası güzel. Diyarbakır çok sıcak ve durulacak gibi değil. Biz de buraya geldik, huzur verici bir ortam. Salgından dolayı evlerde bunalmıştık" dedi.

Kanat, Sinek Çayı'na kurulan masalarda oturup çay içerken balıkların ayaklarına dokunmasının da ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.