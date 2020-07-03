Doğa turizminin gözdesi Sakarya yaylaları

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi muhtarı Menderes Ayvaz da 1740 rakımlı Dikmen Yaylası'nın havası ve doğasıyla eşsiz bir yer olduğunu aktararak, "Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz. Yaylamıza şenlik havasında 113. göçümüzü gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yayla şenliği yapacaktık. Corona virüs nedeniyle bu sene yayla şenliğini iptal ettik. İnşallah seneye yapacağız" dedi.