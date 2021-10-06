Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu

DHA 06.10.2021 - 12:21
Fiyatı 45 binden başlayıp 990 bin liraya kadar ulaşan karavanlara fuara özel indirimler yapıldı.
Fuarda, 200’ü aşkın marka; karavan, motorkaravan ve kamp malzemelerine ilişkin ürünlerini sergiledi.
Fuarda, kendini doğaya adamış çok sayıda isim seminer verecek.
Dağcı ve gezgin Nasuh Mahruki’nin Hayat En Büyük Macera isimli seminerinin yanında, Tiyatrocu Taylan Erler’in ‘Karavanda Yaşam’, Atalay ve Koray Altuntaş kardeşlerin ‘Offroadun Bilinmeyenleri’, maceracı Kutsal Zafer Şahin’in ‘Doğada Hayatta Kalma Sanatı’ ve Minnoş Gezgin Çağla Pektaş’ın ‘Hayat Aşılabilen Yollarla Güzel’ konu başlıklı seminerleri gerçekleştirilecek.
Yerli bir üretim firmasında takım lideri olan Halil Nacar, sipariş üzerine çalıştıklarını ve fiyatların değişiklik gösterebildiğini söyledi.
Fiyatı normalde 1 milyon 60 bin olan araçlı karavanı fuara özel 990 bin liraya satışa çıkardıklarını belirten Nacar, “Aracı fuara özel hazırladık. Dizel, sulu sistem ve yerden ısıtma mevcut. Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi var. 6 kişi kalabilir. Güneş enerjisi sayesinde dışa bağımlı kalmadan kullanabilirsiniz” diye konuştu.
Fuarda en uygun fiyatlı karavan ise 45 bin liralık ‘çekme karavan’ oldu.
Firma ortağı Oğuzhan Ulukum, hem ucuz hem kaliteli olduğu için karavanseverlere sunmak istediklerini belirterek, “Fiyatlar uygun olduğu için inanılmaz yoğunluk var" dedi.
Karavanın 4 kişilik olduğunu belirten Ulukum, içinde duş, yatak, ocak ve ön kısmında ise tüplü alan olduğunu belirtti.
Pandemiyle kentlerde yaşayanların doğaya kaçmak istediğini ifade eden Ulukum, insanların otel fiyatları çok maliyetli olduğu için uygun fiyatlı karavanları tercih ederek tatil yaptıklarını söyledi.
Ulukum, “Karavanla istediklerinde tatil yapabiliyorlar hem daha az maliyetli oluyor. Bu yüzden karavan satışları revaçta” diye konuştu.