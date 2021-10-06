Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu

Kamp deneyimi yaşamak isteyen doğa tutkunları, 5-10 Ekim tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Camp Caravan İstanbul Fuarı'nda buluştu.

DHA 06.10.2021 - 12:21

Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu - 1
Profesyonel kampçıların yanı sıra kamp deneyimi yaşamak ve şehir stresinden kurtulmak isteyen karavan tutkunları, 5-10 Ekim'de gerçekleştirilen 3. Camp & Caravan Fuarı'nda buluştu.
Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu - 2

Fiyatı 45 binden başlayıp 990 bin liraya kadar ulaşan karavanlara fuara özel indirimler yapıldı. 

Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu - 3
Fuarın en ucuz karavanının bulunduğu yerli bir karavan üretim markasının kurucu ortağı Oğuzhan Ulukum, hem uygun fiyatlı hem de kaliteli karavan sunmak istediklerini ve fuarın ilk gününe rağmen insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu - 4

Fuarda, 200’ü aşkın marka; karavan, motorkaravan ve kamp malzemelerine ilişkin ürünlerini sergiledi.

Fuarda, kendini doğaya adamış çok sayıda isim seminer verecek. 

Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu - 5

Dağcı ve gezgin Nasuh Mahruki’nin Hayat En Büyük Macera isimli seminerinin yanında, Tiyatrocu Taylan Erler’in ‘Karavanda Yaşam’, Atalay ve Koray Altuntaş kardeşlerin ‘Offroadun Bilinmeyenleri’, maceracı Kutsal Zafer Şahin’in ‘Doğada Hayatta Kalma Sanatı’ ve Minnoş Gezgin Çağla Pektaş’ın ‘Hayat Aşılabilen Yollarla Güzel’ konu başlıklı seminerleri gerçekleştirilecek.

Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu - 6

Yerli bir üretim firmasında takım lideri olan Halil Nacar, sipariş üzerine çalıştıklarını ve fiyatların değişiklik gösterebildiğini söyledi.

Fiyatı normalde 1 milyon 60 bin olan araçlı karavanı fuara özel 990 bin liraya satışa çıkardıklarını belirten Nacar, “Aracı fuara özel hazırladık. Dizel, sulu sistem ve yerden ısıtma mevcut. Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi var. 6 kişi kalabilir. Güneş enerjisi sayesinde dışa bağımlı kalmadan kullanabilirsiniz” diye konuştu.

Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu - 7

45 BİN LİRAYA KARAVAN

Fuarda en uygun fiyatlı karavan ise 45 bin liralık ‘çekme karavan’ oldu.

Firma ortağı Oğuzhan Ulukum, hem ucuz hem kaliteli olduğu için karavanseverlere sunmak istediklerini belirterek, “Fiyatlar uygun olduğu için inanılmaz yoğunluk var" dedi.

Karavanın 4 kişilik olduğunu belirten Ulukum, içinde duş, yatak, ocak ve ön kısmında ise tüplü alan olduğunu belirtti.

Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu - 8

“OTELDE TATİL YERİNE UYGUN FİYATLI KARAVAN İSTİYORLAR”

Pandemiyle kentlerde yaşayanların doğaya kaçmak istediğini ifade eden Ulukum, insanların otel fiyatları çok maliyetli olduğu için uygun fiyatlı karavanları tercih ederek tatil yaptıklarını söyledi.

Ulukum, “Karavanla istediklerinde tatil yapabiliyorlar hem daha az maliyetli oluyor. Bu yüzden karavan satışları revaçta” diye konuştu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER