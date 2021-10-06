Doğa tutkunları karavan fuarında buluştu

45 BİN LİRAYA KARAVAN

Fuarda en uygun fiyatlı karavan ise 45 bin liralık ‘çekme karavan’ oldu.

Firma ortağı Oğuzhan Ulukum, hem ucuz hem kaliteli olduğu için karavanseverlere sunmak istediklerini belirterek, “Fiyatlar uygun olduğu için inanılmaz yoğunluk var" dedi.

Karavanın 4 kişilik olduğunu belirten Ulukum, içinde duş, yatak, ocak ve ön kısmında ise tüplü alan olduğunu belirtti.