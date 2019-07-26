Doğanın medeniyete karşı kazandığı savaşı gösteren 45 fotoğraf
ntv.com.tr
İnsanlık olarak istediğimiz kadar dünyada izimizi bıraktığımızı düşünebiliriz ancak elbetteki doğa bu duruma sessiz kalmıyor. Yaptığımız her hareketin, her yapının geçici olduğunu ve aslında var olanın Tabiat Ana olduğunu unutmamak gerekir. Zamanla ki Tabiat Ana kayıp bölgelerini geri alır ve bu konuda bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yoktur. Boredpanda derlemesiyle işte doğanın medeniyete karşı kazandığı savaşı gösteren çarpıcı fotoğraflar...
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113. yüzyıldan kalma terk edilmiş bir şato.
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2Fransa’da bulunan terk edilmiş bir kilise.
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3Köprünün demirlerini kemiren bu ağaca, birileri tarafından oynar göz takılmış.
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4Norveç’te terk edilmiş bir ev.
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5Rusya'nın eski bir balıkçı köyünde, denizin sahiplendiği terk edilmiş bir apartman.
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6Mangrov Ormanları tarafından içine çekilen bir Buddha.
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7Bir zamanlar madencilerin yaşadığı hayalet bir kasaba.
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8"Dur" işaretini yiyen bir ağaç.
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9Scola Kalesi, İtalya
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10Terk edilmiş bacaların üzerinde filizlenen ağaçlar.
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Terk edilmiş bisiklet, sarmaşık tarafından ele geçirilmiş.
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12Batık bir geminin içerisinde büyüyen ağaçlar.
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13Terk edilmiş yürüyen merdivenler.
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14Doğa Ana çağırıyor.
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15Bir mezarın üzerinde büyüyen bu ağaç, mezar taşını da yerinden sökmüş.
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16Bob Ross’un ellerinden çıkmış gibi bir manzaraya sahip olan terk edilmiş bir akıl hastanesi.
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17Japonya'da bir türbe.
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18Terk edilmiş bir gemi, doğa tarafından yavaş yavaş ele geçiriliyor.
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19Tennessee'de bulunan bir ahır.
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20Terk edilmiş bir hız treni.
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21İrlanda'da bulunan terk edilmiş bir kulübe.
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22Parkelerin arasından büyüyen mantarlar.
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23Çekya'da bulunan terk edilmiş bir demiryolu.
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24Sarmaşıklar tarafından ele geçirilmiş bir ev.
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25Silonun içinde büyüyen bir ağaç.
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26Yosunlar ile kaplanmış bir araba.
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27Doğanın ortasında kaybolmuş asfalt bir yol.
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28Hız limiti tabelasının içinde büyüyen bir ağaç.
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29"2004’te kapanan Porto Riko Donanma Üssü'nde büyüdüm. Şimdi oralar tamamen doğaya ait!"
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30Metal bir tabelanın üstüne doğru büyüyen ağaç.
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31Sokak tabelalarını adeta yutan bir başka ağaç.
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32Pekin'de terk edilmiş bir araba.
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33Çitleri yiyen bir ağaç.
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34Akarmara'da terk edilmiş bir şehir
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35Çernobil'in dış kısımlarında, radyasyona karşı verdiği savaşı kazanan doğa.
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36Bisiklet koltuğunun içerisinde büyüyen yosunlar.
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37Downtown Kolkata'nın terk edilmiş kısmında yetişen ağaç.
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38Bir okulun kenarında yetişen bu ağaç, çiti adeta içine gömmüş.
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39Metal bir tabelanın üzerinde büyüyen bir başka ağaç.
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40Yağmur borularında büyüyen bir kaktüs.
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41Selin alıp götürdüğü bir yol.
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42Yavaş yavaş doğaya karışan terk edilmiş bir yol.
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43Ormanda bulunan bir ayakkabı.
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44Arabanın üzerinde büyüyen bitkiler.
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Yosunlarla kaplı terk edilmiş bir ofis.
Kaynak: Boredpanda