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Doğanın medeniyete karşı kazandığı savaşı gösteren 45 fotoğraf

ntv.com.tr

İnsanlık olarak istediğimiz kadar dünyada izimizi bıraktığımızı düşünebiliriz ancak elbetteki doğa bu duruma sessiz kalmıyor. Yaptığımız her hareketin, her yapının geçici olduğunu ve aslında var olanın Tabiat Ana olduğunu unutmamak gerekir. Zamanla ki Tabiat Ana kayıp bölgelerini geri alır ve bu konuda bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yoktur. Boredpanda derlemesiyle işte doğanın medeniyete karşı kazandığı savaşı gösteren çarpıcı fotoğraflar...

  • 1

    13. yüzyıldan kalma terk edilmiş bir şato.
  • 2

    Fransa’da bulunan terk edilmiş bir kilise.
  • 3

    Köprünün demirlerini kemiren bu ağaca, birileri tarafından oynar göz takılmış.
  • 4

    Norveç’te terk edilmiş bir ev.
  • 5

    Rusya'nın eski bir balıkçı köyünde, denizin sahiplendiği terk edilmiş bir apartman.
  • 6

    Mangrov Ormanları tarafından içine çekilen bir Buddha.
  • 7

    Bir zamanlar madencilerin yaşadığı hayalet bir kasaba.
  • 8

    "Dur" işaretini yiyen bir ağaç.
  • 9

    Scola Kalesi, İtalya
  • 10

    Terk edilmiş bacaların üzerinde filizlenen ağaçlar.
  • 11

    Terk edilmiş bisiklet, sarmaşık tarafından ele geçirilmiş.

  • 12

    Batık bir geminin içerisinde büyüyen ağaçlar.
  • 13

    Terk edilmiş yürüyen merdivenler.
  • 14

    Doğa Ana çağırıyor.
  • 15

    Bir mezarın üzerinde büyüyen bu ağaç, mezar taşını da yerinden sökmüş.
  • 16

    Bob Ross’un ellerinden çıkmış gibi bir manzaraya sahip olan terk edilmiş bir akıl hastanesi.
  • 17

    Japonya'da bir türbe.
  • 18

    Terk edilmiş bir gemi, doğa tarafından yavaş yavaş ele geçiriliyor.
  • 19

    Tennessee'de bulunan bir ahır.
  • 20

    Terk edilmiş bir hız treni.
  • 21

    İrlanda'da bulunan terk edilmiş bir kulübe.
  • 22

    Parkelerin arasından büyüyen mantarlar.
  • 23

    Çekya'da bulunan terk edilmiş bir demiryolu.
  • 24

    Sarmaşıklar tarafından ele geçirilmiş bir ev.
  • 25

    Silonun içinde büyüyen bir ağaç.
  • 26

    Yosunlar ile kaplanmış bir araba.
  • 27

    Doğanın ortasında kaybolmuş asfalt bir yol.
  • 28

    Hız limiti tabelasının içinde büyüyen bir ağaç.
  • 29

    "2004’te kapanan Porto Riko Donanma Üssü'nde büyüdüm. Şimdi oralar tamamen doğaya ait!"
  • 30

    Metal bir tabelanın üstüne doğru büyüyen ağaç.
  • 31

    Sokak tabelalarını adeta yutan bir başka ağaç.
  • 32

    Pekin'de terk edilmiş bir araba.
  • 33

    Çitleri yiyen bir ağaç.
  • 34

    Akarmara'da terk edilmiş bir şehir
  • 35

    Çernobil'in dış kısımlarında, radyasyona karşı verdiği savaşı kazanan doğa.
  • 36

    Bisiklet koltuğunun içerisinde büyüyen yosunlar.
  • 37

    Downtown Kolkata'nın terk edilmiş kısmında yetişen ağaç.
  • 38

    Bir okulun kenarında yetişen bu ağaç, çiti adeta içine gömmüş.
  • 39

    Metal bir tabelanın üzerinde büyüyen bir başka ağaç.
  • 40

    Yağmur borularında büyüyen bir kaktüs.
  • 41

    Selin alıp götürdüğü bir yol.
  • 42

    Yavaş yavaş doğaya karışan terk edilmiş bir yol.
  • 43

    Ormanda bulunan bir ayakkabı.
  • 44

    Arabanın üzerinde büyüyen bitkiler.
  • 45

    Yosunlarla kaplı terk edilmiş bir ofis.

    Kaynak: Boredpanda

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