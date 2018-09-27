Doğayla iç içe olmak isteyenlerin gözdesi: Organik Yaşam Çiftliği

Ergül, 2 sene önce köyünde bir iş yapma kararı aldıklarını ve BEBKA'dan destek sağlayabilmek için proje hazırladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Projemiz seçildi ve burayı yapmayı başladık. Sertifikalı organik tarım yapıyoruz. Çiftliğe çok yakın, biri 4 ve diğeri 9 kilometre uzaklıkta 2 gölet var. Bu göletler doğa harikası, aynı zamanda bu bölge çok yeşil bir bölge. Sabahları kuş ve horoz sesleriyle uyanılıyor.