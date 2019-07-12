Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları

Narman Peribacaları'nın "doğunun Kapadokyası" olarak bilindiğini ve görsel açıdan bu bölgeyi aratmadığını ifade eden Modoğlu, "Narman Peribacaları 2010'da koruma altına alındı ve turizme açıldı. Turizme açıldığı yıllar boyunca çalışma yapılmadı. İnsanlar tanımaya, gelmeye başladı. Biz de buraları gezdirmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. 'Burası neden Kapadokya kadar ünlenmesin' diyoruz ve sürekli geziler düzenliyoruz" diye konuştu.

Modoğlu, Valiliğin yürüttüğü çalışmalar sayesinde peribacalarının turizm açısından hem güzel görünüme kavuşacağını hem de bölgenin hareketleneceğini dile getirdi.