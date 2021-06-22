Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları

YÖREYE ULAŞIM SAĞLAYAN YOL ASFALTLANACAK

Covid-19 sürecinde tesisi bitirdiklerini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Pandemi bütün dünyayı olduğu gibi bizi de biraz frenledi. Biz pandemiyle ilgili kurallara riayet ettik ama bu arada tesisleşmeyi bitirdik. Burada 3,5-4 kilometrelik bir güzergah var. Bu muazzam lokasyona Büyükşehir Belediyemiz asfaltlama yapacak. İnsanlar rahatça gelip bu eşsiz doğayı izleyecekler. İsterlerse bu patika yoldan yürüyüp manzarayı görecek, istemezler ise onlara çay ikram edeceğiz ve yine otobüslerine binip tesislere gidecekler"