Doğu Anadolu'nun zirveleri dağcıların ilgisini çekiyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve görünüşü nedeniyle dünyanın en büyük ikinci ve en zor tırmanılan dağı olarak bilinen Himalayalar'daki K2 Dağı'na benzetilen Tekelti Dağı da, Ağrı Dağı'na tırmanış için gelen dağcıları cezbediyor.

Yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na çıkan çok sayıda yerli ve yabancı dağcı, 2 bin 550 metre rakımı ve sunduğu yarı teknik tırmanış olanaklarıyla Tekelti Dağı'na da tırmanmadan dönmüyor

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, Ağrı Dağı gibi önemli bir dağın bölgede bulunmasının Tekelti Dağı için önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin doğa sporları için birçok olanağı bir arada sunduğunu ifade eden Kozan, "Önce Tekelti Dağı'na tırmandık, buradan da Ağrı Dağı tırmanışına gideceğiz. Ağrı tırmanışını başardıktan sonra da Nahçıvan'a geçeceğiz" dedi.

Dağcılardan Şengül Ünsal ise Tekelti Dağı'nın yarı teknik bir dağ olduğunu belirterek, "Çıkışı çok keyifliydi ama biraz zorlandık. İnşallah tekrar gelmek nasip olur" dedi.

Sporculardan Erkin Odalı da bölgenin dağlarının çok güzel olduğuna işaret ederek, "Burada her türlü hareketlilik var, iple geçişler var. Zaten eliniz kayaya dokunmadan çıkamıyorsunuz. O yüzden insana güzel duygular yaşatıyor. Sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya burayı tanıtmak, insanları buraya çekmek lazım" diye konuştu.