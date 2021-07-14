Doğu Ekspresi seferlerine başladı: İlk treni Karslı aşıklar karşıladı

İstanbul'dan gelen yolculardan Sıla İbiş, gazetecilere, Doğu Ekspresi'nin pandemiden sonraki ilk seferiyle yolculuk yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. İbiş, "Böyle bir karşılamayı görünce çok mutlu olduk, yolculuk çok güzeldi, herkesin bu yolculuğu yapmasını tavsiye ederim" dedi.