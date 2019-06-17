Doğu Karadeniz'in Safranbolu'su: Trabzon Ortamahalle

Belediye olarak turizmi canlandırmak amacıyla mahallede bulunan konakları aslına uygun olarak restore ettiklerini vurgulayan Ekim, şöyle devam etti:

"Bu konaklar yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar olarak turizme kazandırıldı. Akçaabat Belediyesi olarak Timurciler Konağı, Kanoğlu Konağı ve Mehmet Efendi Konağı başta olmak üzere Ortamahalle'de bulunan birçok konağı restore ederek turizme kazandırdık"