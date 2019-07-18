Doğu Karadeniz'in saklı cennetleri (Yayla tatili önerileri)

Yine Artvin’den bir yayla olan Maçahel, Gürcistan sınırlarının içine de uzanan bir doğal cennet. Karadeniz köy hayatını birebir deneyimlemek ve ağaçların nasıl bu kadar yeşil olabildiğine şaşırıp kalmak için tatil listenizin başlarına Maçanhel’i almalısınız. Maçahel Yaylası’nda doğanın tam kalbinde konaklayabileceğiniz pansiyon ve dağ evleri de var.