Doğu Karadeniz'in saklı cennetleri (Yayla tatili önerileri)
ntv.com.tr
Deniz tatiline serin, yeşil ve bol oksijenli bir alternatif olan yayla tatili, yaz sıcağından kaçıp doğanın kalbine sığınmanızı sağlayacak.
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Siz de yaz sıcaklarından şikayet ediyorsanız Anadolu’da yüzyıllardır uygulanan bir gelenek olan yaylaya çıkmayı denemeye ne dersiniz? Yüksek dağların zirvesinde, bulutlara yukarıdan bakacağınız, sıcaktan kavrulmak yerine neredeyse üşüyeceğiniz ve doğanın huzurlu sessizliğiyle bütünleşeceğiniz bir yayla tatili için Karadeniz’in saklı cennetlerinde yemyeşil bir geziye çıkmaya var mısınız?
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KARAGÖL YAYLASI, BORÇKA - ARTVİN
Artvin’in yemyeşil doğası birçok yaylaya da ev sahipliği yapıyor. Borçka’dan araçla ulaşılan Karagöl Yaylası da aralarında en bakir olanlarından. Bu doğa harikası, yaz aylarında her Cuma kurulan pazarla renkleniyor. Eşsiz bir floraya sahip bölgede doğa yürüyüşleri yapabilir, birçok vahşi hayvanın yaşam alanı olan bu yaylada harika fotoğraflar çekebilirsiniz.
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POKUT YAYLASI, ÇAMLIHEMŞİN - RİZE
Rize’nin Ayder Yaylası artık turist kalabalıkları nedeniyle daha huzurlu bir tatil arayışında olanların rotasının dışında kalıyor. Pokut Yaylası ise Ayder’in sakin bir alternatifi. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, çam ağaçlarıyla kaplı masalsı bir yayla burası. Asırlık ahşap evlerin mimarisi doğanın yeşiliyle kusursuz bir uyum içerisinde. Çamlıhemşin’e 2 saatlik uzaklıkta bulunan Pokut’ta pansiyonlarda konaklayarak temiz dağ havasını doya doya soluma imkanınız var.
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KÜMBET YAYLASI, DERELİ - GİRESUN
Giresun’a 50 km mesafede olan 1710 metre yüksekliğindeki Kümbet Yaylası turistlerin sık tercih ettiği bir yer olduğundan burada dağ evi ve bungalov şeklinde birçok butik konaklama seçeneğiniz var. Büyük bir alana yayılan ve başka yaylaları da kapsayan Kümbet Yaylası’nda düzenlenen eğlenceli şenliklere katılabilir ve açık havada yürüyüşler yapabilirsiniz.
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GORGİT YAYLASI, DEMİRLİ - ARTVİN
Artvin sınırları içindeki Gorgit Yaylası yeşilin binbir tonunu barındıran bir cennet. Buraya araç yolu yok, sadece köylülerin açtığı patikalardan yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Kuşların, ağaçların, derelerin sesiyle baş başa kalacağınız, doğası hiç bozulmamış mükemmel bir yer. Yayla tatilinin tadını tam olarak çıkarmak ve biraz da modern hayatın konforundan uzaklaşarak macera yaşamak için harika bir tercih.
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MAÇAHEL YAYLASI, BORÇKA - ARTVİN
Yine Artvin’den bir yayla olan Maçahel, Gürcistan sınırlarının içine de uzanan bir doğal cennet. Karadeniz köy hayatını birebir deneyimlemek ve ağaçların nasıl bu kadar yeşil olabildiğine şaşırıp kalmak için tatil listenizin başlarına Maçanhel’i almalısınız. Maçahel Yaylası’nda doğanın tam kalbinde konaklayabileceğiniz pansiyon ve dağ evleri de var.
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PERŞEMBE YAYLASI - ORDU
Kıvrılarak akan nehrin menderesler oluşturduğu Perşembe Yaylası, pastoral manzaralarıyla bir tabloyu andırıyor. 1991���de turizme açılan yaylada her yaz şenlikler, sportif ve kültürel aktiviteler düzenleniyor. Yapılaşmanın yasak olması sayesinde doğal güzelliğini hiç kaybetmemiş olan Perşembe Yaylası, etrafında bulunan çeşitli konaklama alternatifleriyle konforundan da ödün vermek istemeyenler için.
Kaynak: Brandlifemag.com