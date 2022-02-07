Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar

OCAK AYINDA 4 BİN 519 KİŞİYİ AĞIRLADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından alınan bilgiye göre, corona virüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen ve geçen yıl temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Van Gölü Ekspresi, 6 ayda 16 bin 568 yolcuyu misafir etti.

Bu yıl ocak ayında ise 4 bin 519 kişi, Van Gölü Ekspresi ile seyahat etti.