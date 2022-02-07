Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 11:43
Vangölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek yaklaşık 26 saat sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşıyor.
Ekspres, bölgenin güzelliklerini görmek isteyen seyahat ve gezi tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor.
Karla kaplı dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından süzülerek ilerleyen Vangölü Ekspresi ile yolcular, bölgenin güzelliklerini görme fırsatı buluyor.
Bingöl'den Muş'a olan yolculuklarında Murat Nehri ile beyaza bürünen ovalar ve dağların bütünleşen manzaralarını seyretme imkanı bulan seyahat tutkunları, şarkılar ve türküler eşliğinde eğlenerek yolculuk yapıyor.
9 vagon ve 320 yolcu kapasiteli Vangölü Ekspresi, yıllardır tren yolculuğu yapmayanlara da nostalji yaşatıyor.
Trende hazırladıkları kahveleri içerek sohbet eden yolcular, evde hazırladıkları çeşitli ürünleri birbirlerine ikram ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından alınan bilgiye göre, corona virüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen ve geçen yıl temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Van Gölü Ekspresi, 6 ayda 16 bin 568 yolcuyu misafir etti.
Bu yıl ocak ayında ise 4 bin 519 kişi, Van Gölü Ekspresi ile seyahat etti.
Vangölü Ekspresi'nde ilk defa yolculuk yapan bir yolcu, "Memnunuz, gerçekten zevkli bir yolculuk. Manzaralar çok farklı. Nostalji yaşattı bizlere" dedi.