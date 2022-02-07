Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar

Seyahat ve gezi tutkunları, Vangölü Ekspresi treni ile kış mevsiminin beyaz örtüsü ve eşsiz manzaralar içerisinde yaptığı yolculukta keyifli anlar yaşıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 11:43

Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 1

Vangölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, ve Muş güzergahlarından geçerek yaklaşık 26 saat sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşıyor.

Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 2

Ekspres, bölgenin güzelliklerini görmek isteyen seyahat ve gezi tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor.

Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 3

Karla kaplı dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından süzülerek ilerleyen Vangölü Ekspresi ile yolcular, bölgenin güzelliklerini görme fırsatı buluyor.

Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 4

Bingöl'den Muş'a olan yolculuklarında Murat Nehri ile beyaza bürünen ovalar ve dağların bütünleşen manzaralarını seyretme imkanı bulan seyahat tutkunları, şarkılar ve türküler eşliğinde eğlenerek yolculuk yapıyor.

Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 5

9 vagon ve 320 yolcu kapasiteli Vangölü Ekspresi, yıllardır tren yolculuğu yapmayanlara da nostalji yaşatıyor.

Trende hazırladıkları kahveleri içerek sohbet eden yolcular, evde hazırladıkları çeşitli ürünleri birbirlerine ikram ediyor.

Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 6

OCAK AYINDA 4 BİN 519 KİŞİYİ AĞIRLADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından alınan bilgiye göre, corona virüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen ve geçen yıl temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Van Gölü Ekspresi, 6 ayda 16 bin 568 yolcuyu misafir etti.

Bu yıl ocak ayında ise 4 bin 519 kişi, Van Gölü Ekspresi ile seyahat etti.

Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 7

“NOSTALJİ YAŞATTI BİZLERE”

Vangölü Ekspresi'nde ilk defa yolculuk yapan bir yolcu, "Memnunuz, gerçekten zevkli bir yolculuk. Manzaralar çok farklı. Nostalji yaşattı bizlere" dedi.

Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 8
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 9
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 10
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 11
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 12
Doğu'nun kış güzelliğini Vangölü Ekspresi ile izliyorlar - 13

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