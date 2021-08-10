Doğu'nun 'sakin şehri' Halfeti (Halfeti gezi rehberi)

2000 yılında başlayan Birecik Barajı’nın su tutması ve yükselmesi bir batık şehir ortaya çıkardı. Halfeti, geriye batan bir şehrin yanında hüzün, hayal ve umutları bıraktı. Sular altında kalan yalnız Şanlıurfa’ya bağlı olan Halfeti değildi, batık cami olarak bilinen Savaşan Köyü ile Birecik Barajı yakınındaki mozaikleri ile ünlü Zeugma Antik Kenti de barajdan nasibini aldı.

Fırat nehrinin kıyısında kurulu Halfeti, Şanlıurfa’ya bağlı bir ilçe. Kendine özgü yapısı, 3000 yıllık geçmişi ile bir kültür hazinesi. Buraya en yakın havalimanı Gaziantep ama alternatif olarak Şanlıurfa Havalimanı da kullanılabilir.