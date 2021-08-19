Dünya dışındaymış hissi veren 5 yer

Dünyada muhteşem doğal güzellikler var ancak bazen de doğa öyle koşulları bir araya getiriyor ki, bu yerler tuhaf görünümleriyle bambaşka bir gezegeni andırabiliyor. Brandlifemag.com editörleri, yeryüzündeyken uzaya gitmiş hissi bırakan 5 ilginç yeri derledi.

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ntv.com.tr 19.08.2021 - 09:02

İşte gerçek dışı görünümleriyle bambaşka bir gezegene benzeyen 5 doğa harikası...

Fly Gayzeri / ABD Aslında burası Nevada çöllerinde jeotermal enerji kaynaklarını araştıran bilim insanları sayesinde oluşmuş bir sıcak su kaynağı.

Çok renkli bu tuhaf oluşum kazı çalışmasındaki bir kaza sonucu, minerallerin koniler ve havuzlar oluşturması sayesinde bugün sıradışı görüntüsüyle birçok ziyaretçi çekiyor.

Uyuni Tuz Gölü / Bolivya Güneybatı Bolivya'da bulunan bu tuz gölü 10 bin beş yüz kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın tuzla kaplı en geniş düzlüğü.

Deniz seviyesinden 3656 metre yukarıda bulunan Uyuni Gölü, dört tarafa doğru göz alabildiğine uzanan beyazlığıyla ziyaretçilerine kendilerini bir başka gezegende hissettiriyor. Bölgeye özgü kaktüs bitkileri de bu görüntüye özel bir doku katıyor.

Deadvlei / Namibya Beyaz kil zemini, etraftaki kırmızı kum tepeleri, parlak mavi gökyüzü ve ölü deve dikeni ağaçları ile ürkütücü bir güzelliğe sahip olan Deadvlei Namibya’da yer alıyor.

Afrika dilinde “ölü bataklık” anlamına gelen Deadvlei’da gerçekten de hayata dair hiçbir iz yok. Buradaki ağaçların yaklaşık 700 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor. Ağaçlar bölgenin aşırı kuruluğu nedeniyle yok olmadan ayakta kalabilmişler.

Lençóis Maranhenses Milli Parkı / Brezilya Brezilya’da yer alan bu ilginç park da dünyadaki başka hiçbir yere benzemeyen bir görünüme sahip.

Yağmur sezonu olan Haziran ayında suyla dolan oluklar bambaşka bir desen yaratıyor.

Hang Son Doong / Vietnam Vietnam’da bulunan Hang Son Doong, dünyanın en büyük mağarası. Büyüklüğünü hayal edebilmeniz için, mağaranın içine kırk katlı gökdelenler de dahil, Manhattan kentinden bir tam bloğun sığabileceğini söyleyelim.

Tepedeki deliklerden giren gün ışığı sayesinde kendi bitki örtüsüne sahip olan bu mağaranın tavanında nemden dolayı bulutlar bile oluşuyor.

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