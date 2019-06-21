Dünya manzaralı konaklama (Uzay turizmi başlıyor)

Aurora Uzay İstasyonu isimli proje dünyanın ilk ticari uzay istasyonu inşa etmek üzerine çalışırken Axiom Space de bu projenin bir benzerini Fransız tasarımcı Philippe Starck’ın imzasını taşıyan bir ‘uzay oteli’ şeklinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Daha kısa süreli ve fiyatı yörünge yolculuklarına göre çok daha düşük bir uzay deneyimi sunan yörüngealtı, yani Dünya yüzeyinden 100-160 km gibi bir irtifaya çıkan uzay seyahatleri de Virgin Galatic gibi uzay turizmi üzerine çalışan şirketlerin yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projeler. Hatta Virgin Galactic ilk ticari uzay uçuşunu 2015’te gerçekleştirmek üzere biletleri 250 bin dolardan satışa sunmuştu ve 700’den fazla kişi bu yolculukta yerini ayırtmıştı. Ancak test uçuşu sırasında gerçekleşen kaza projenin ertelenmesine neden oldu.