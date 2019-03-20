Dünya Mutluluk Raporu'na göre en mutlu ülkeler

BM'nin 2012'den bu yana her yıl farklı bir ana temayla yayımladığı raporda, bu yıl "mutluluk ve toplum" konusuna odaklanıldı. Raporda, son 10 yılda mutluluğun nasıl değiştiğine, bu değişimlere neden olan teknoloji, sosyal norm, çatışma ve hükümet politikalarına yer verildi. Raporun özel bölümlerinde, cömertlik ve toplum yanlısı davranışlar, mutluluğun oy verme davranışına etkisi, internet kullanımının ve bağımlılığının mutluluğa etkisi incelendi.

Özellikle son dönemde ABD'deki genç neslin dijital medyada harcadığı vaktin arttığına işaret edilerek, günde 6 saatten fazla vaktin internette, sosyal medya ve mesajlaşma gibi dijital medya mecrasında geçtiğine dikkat çekildi.

Bu noktada, zamanın çoğunu dijital medyada harcayan bireylerin, bu ortamlarda daha az vakit geçirenlere kıyasla daha mutsuz olduğu ifade edildi.

İşte dünyanın en mutlu ülkeleri...