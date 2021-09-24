Dünya tarihini yeniden yazdıracak Taş Tepeler'in tanıtımı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Taş Tepeler programı ile Şanlıurfa ve çevresindeki Neolitik Çağ’a ait önemli yerleşimleri ve yürütülen kazı araştırmalarının tanıtımı Şanlıurfa Müzesi'nde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı tanıtım ışıklı görsel şölene dönüştü. Dünya üzerinde ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Taş Tepeler'in tanıtımına çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ve bilim insanı da katıldı.