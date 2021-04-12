Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde 'kaçak su kullanımı' devam ediyor

"YAZIN SU KULLANIMI DAHA DA ARTACAK VADİDE KURAKLIK YAŞANACAK"

Kelebekler Vadisi'nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz, vadinin tehlike altında olduğunu ifade ederek, "Kaçak su kullanımının ortaya çıkmasının ardından halen bir çözüm üretilmedi. İlgili kurumlar inceleme yaptı. Ama iki hafta geçti hala kaçak su kullanımına devam ediliyor. Savcılık da soruşturma başlattı. Ben de şikayetçi oldum. Yaz aylarının gelmesiyle su kullanımı daha da artacak burada da kuraklık yaşanacak. Kaynaktan su alınıp, tankerlerle satıldığını da biliyoruz. Şelalenin kaynağından kaçak su kullanımı devam ederse, şelale kurur ve Kelebekler Vadisinin doğasını sulamak mümkün olmaz ve burası içinde ciddi bir tehlike demek" dedi.