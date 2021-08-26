Dünyaca ünlü 'Konyaaltı Sahili' açık hava oteline döndü

İHA 26.08.2021 - 14:23
Turizm kenti Antalya’da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor.
Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 40’ı aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu.
Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde, bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü.
Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu bazılarının ise arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü.
İki kişinin ise plajda şezlonglar üzerinde uyudukları görüldü.
Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz’in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlendi.
Denize girmeyen kişilerin ise sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih ettikleri görüldü.
Sahilde uyuyanlar ve denize girenler havadan drone ile görüntülendi.