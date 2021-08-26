Dünyaca ünlü 'Konyaaltı Sahili' açık hava oteline döndü

Bir kişinin köpekle uyuması da renkli görüntüler oluşturdu. Sıcak hava ve nemden dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti.

"SAHİL SERİN OLUYOR" Sahilde uyuyup uyananlardan Yusuf Uz, “Evde klima zar zor yetiyor, sıcaktan bunaldık. Kendimizi sahile attık, yüzmeye geldik. Bazen de sabahlıyoruz. Havlumuzun üzerinde uyuyoruz sabaha kadar. Gece burada uyumak çok güzel ama güneş doğduktan sonra sıcak oluyor. Ama sabaha kadar sessiz ve serin olduğu için uyuması çok güzel. Boş zamanım olduğum sürece sahile gelip uyumayı tercih ediyorum” dedi.