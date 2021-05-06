Dünyada eşi benzeri yok: Sivas'ın Kangal Balıklı Kaplıcası

İHA - Anadolu Ajansı 06.05.2021 - 16:34
Sivas'ın Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan "Kangal Balıklı Kaplıca" dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla dikkat çekiyor.
Balıklı kaplıcanın bulunduğu bölgede bugüne kadar hiç Covid-19 vakasına rastlanılmadı. Bu nedenle, kaplıca suyundaki yoğun selenyumunda corona virüse iyi geldiği düşünülüyor.
Buna rağmen corona virüs nedeniyle sessizliğe bürünen kaplıcada bazı hastalar alınan tedbirler eşliğinde tedavilerini sürdürüyor. Arkadaşının tavsiyesi üzerine binlerce kilometre yol kat ederek Almanya’dan bu kaplıcaya gelen Ramazan Aydoğan, gün geçtikçe iyileştiğini söyledi.
Türkiye Kaplıcalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, işletme sahibi olan Fuat Ünsal, balıklı kaplıcada uygulanan tedavinin hiçbir yan etkisi bulunmadığını söyledi.
Ünsal, “Burası dünyada tek olan suyuyla, balığıyla özellikleriyle 37 derece sıcak suda selenyumu, silisyumu olan çeşitli bilinmeyen mineral olan bilim adamlarının sürekli üzerinde çalışma yaptığı bilimsel bir kaplıca. Sedef ve egzama hastalarının yan etkisiz dünyada tek tedavisi olan yer Kangal Balıklı Kaplıcasıdır. İçerisinde selenyumu olduğu içinde antiseptik özelliği vardır. Yüzlerce binlerce insanı yıllık tedavisini eder gönderir. Bunun yanında diğer başka cilt ve iç hastalıklarına da iyi geliyor ama öne çıkardığımız hastalık sedef ve egzama hastalığıdır. Dünyanın her yerinden de insanlar geliyor. Balıklı kaplıcada tedavi oluyorlar. Gelen hastalarımız 1 hafta gibi kısa bir sürede farkını çok görüyorlar. 21 gün boyunca kendilerini balıklara ve suya teslim ediyorlar” diye konuştu.
Kaplıcada bir tane bile corona virüs vakasına rastlanmadığını söyleyen Ünsal, şöyle devam etti:
“Bilimsel olarak bizim çevremizde tanıdığımız profesörlerimizin çalışmaları ve incelemeleri var. Onlarda bu konuya bakıyorlar. Selenyumun corona virüse faydası olduğu tespit edildi zaten. Reklamlarda dahi çıkıyor. Bizimki doğal bir selenyum. Doğal bir selenyum olduğu için bizde daha corona virüse rastlanmadı. 14-15 aydır bu bela üzerimizde ama çok şükür bizim kaplıcamızda daha bir tane vakaya bile rastlanmadı. Personelimizden de bizlerden de corona virüs olan yok. Corona virüs rastlanmayan nadide yerlerden bir tanesi burası. Burası çok özel bir yer, gelip burada sağlıklarını bulabilirler. Corona virüse gelince bizim bölgemizde, buraya yakın köylerde burayı kullanan insanlarda hiçbir şekilde corona virüs olmadı"