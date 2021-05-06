Dünyada eşi benzeri yok: Sivas'ın Kangal Balıklı Kaplıcası

"KAPLICAMIZDA DAHA BİR TANE VAKAYA BİLE RASTLANMADI"

Kaplıcada bir tane bile corona virüs vakasına rastlanmadığını söyleyen Ünsal, şöyle devam etti:

“Bilimsel olarak bizim çevremizde tanıdığımız profesörlerimizin çalışmaları ve incelemeleri var. Onlarda bu konuya bakıyorlar. Selenyumun corona virüse faydası olduğu tespit edildi zaten. Reklamlarda dahi çıkıyor. Bizimki doğal bir selenyum. Doğal bir selenyum olduğu için bizde daha corona virüse rastlanmadı. 14-15 aydır bu bela üzerimizde ama çok şükür bizim kaplıcamızda daha bir tane vakaya bile rastlanmadı. Personelimizden de bizlerden de corona virüs olan yok. Corona virüs rastlanmayan nadide yerlerden bir tanesi burası. Burası çok özel bir yer, gelip burada sağlıklarını bulabilirler. Corona virüse gelince bizim bölgemizde, buraya yakın köylerde burayı kullanan insanlarda hiçbir şekilde corona virüs olmadı"