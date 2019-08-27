Dünyada ilk kez NTV görüntüledi: Valletta Underground
ntv.com.tr
Zengin tarihi ve kültürüyle dikkat çeken Malta, yılda yaklaşık 3 milyon turistin ziyaret ettiği, bir ada ülkesi. Malta'nın başkenti Valletta ise bu tarihi alanlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. "Valletta Underground" adlı tünel ve sarnıçların tarihi 16. yüzyıla dayanıyor. 2020'de ziyarete açılacak tünelleri dünyada ilk kez NTV görüntüledi.
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Malta Kültür Mirası Ofisi’nden Ryan Vella,
"Bu alanın tarihi açıdan sahip olduğu büyük önem doğrultusunda ziyaretçiler iki büyük sarnıcı ziyaret edebilecek. Ki buralar daha önceden taş ocağı olarak kazılmıştı. Büyük ustanın sarayı ve katedralin yapımı için yeterli miktarda taş elde edebilmek için ve daha sonraki zamanlardaysa Valletta yerel halkının su ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmışlardı"
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Bu alanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında insanların hava saldırılarında güvenle kalabilmeleri için sığınaklar haline geldi. Umarım 2020 yılının başına kadar bu alan temizlenmiş olacak ve özgün bir deneyim sunma amacıyla halkın ziyaretine açılacak"
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İkinci Dünya Savaşı'nda sığınak olarak da kullanılan tünellerde Meryem Ana kabartması, Hitler’e ait portreler ve o yıllara ait objeler dikkat çekiyor.
Haber-Fotoğraflar: Bora Oyacı/Kenan Kızılağaç
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