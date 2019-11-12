Dünya'daki Mars: Sivas Eğribucak kayalıkları

MARS'A BENZETİLİYOR

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, “Bugün Eğribucak kayalıklarındayız. Öğrencilerimizle birlikte bugün kanyonda bir doğa yürüyüşü yapacağız. Eğitim amaçlı bir gezi gerçekleştireceğiz. Sahanın oluşumunu, jeolojik miras açısından önemini, jeomorfolojik evrimini anlatacağız. Bu mirasın tanıtılması ve turizme açılması bizim için önem taşımaktadır. Sahaya getirdiğimiz çok sayıda orta öğretim öğrencisi de oldu. Sahayı neye benzettiklerini sorduğumuz zaman Mars’a benzettiklerini söylüyorlar. Yüzeyde çamur taşlarının ve kum taşlarının oluşturduğu bir kızıllık var. Bu kızıllık bölgenin Mars’a benzetilmesine neden oluyor” dedi.