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'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?

ntv.com.tr

Antik çağlarda inşa edilen 'Dünyanın 7 Harikası'ndan sadece Keops Piramidi günümüze kadar ulaşabildi. Peki bu harikalar ayakta kalabilseydi nasıl görünürdü? Budget Direct isimli sigorta şirketi Dünyanın 7 Harikası'nı 3 boyutlu modelleyerek bu soruya cevap vermiş. İşte Türkiye'den de 2 adresin bulunduğu, en görkemli halleriyle Dünyanın 7 Harikası...

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    1- Rodos Heykeli (Colossus of Rhodes)

    1- Rodos Heykeli (Colossus of Rhodes)

    Rodos Heykeli

    Rodos Adası, Yunanistan

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  • 3

    2- Keops Piramidi (Great Pyramid of Giza)

    2- Keops Piramidi (Great Pyramid of Giza)

    Keops Piramidi

    Kahire, Mısır

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    3- Babil'in Asma Bahçeleri (Hanging Gardens of Babylon)

    3- Babil'in Asma Bahçeleri (Hanging Gardens of Babylon)

    Babil'in Asma Bahçeleri

    Babil’in Asma Bahçeleri, dünyanın yedi harikası arasında coğrafik olarak nerede olduğu kesin olarak bilinmeyen tek yerdir.

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  • 7

    4- İskenderiye Feneri (Lighthouse of Alexandria)

    4- İskenderiye Feneri (Lighthouse of Alexandria)

    İskenderiye Feneri

    İskenderiye, Mısır

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  • 9

    5- Halikarnas Mozolesi (Mausoleum at Halicarnassus)

    5- Halikarnas Mozolesi (Mausoleum at Halicarnassus)

    Halikarnas Mozolesi

    Bodrum-Muğla, Türkiye

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    6- Zeus Heykeli (Statue of Zeus)

    6- Zeus Heykeli (Statue of Zeus)

    Zeus Heykeli 

    Olimpiya, Yunanistan

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    7- Artemis Tapınağı (Temple of Artemis)

    7- Artemis Tapınağı (Temple of Artemis)

    Artemis Tapınağı

    Efes-İzmir, Türkiye

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    Kaynak: Boredpanda, Budget Direct
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