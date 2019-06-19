'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?
ntv.com.tr
Antik çağlarda inşa edilen 'Dünyanın 7 Harikası'ndan sadece Keops Piramidi günümüze kadar ulaşabildi. Peki bu harikalar ayakta kalabilseydi nasıl görünürdü? Budget Direct isimli sigorta şirketi Dünyanın 7 Harikası'nı 3 boyutlu modelleyerek bu soruya cevap vermiş. İşte Türkiye'den de 2 adresin bulunduğu, en görkemli halleriyle Dünyanın 7 Harikası...
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1- Rodos Heykeli (Colossus of Rhodes)
Rodos Heykeli
Rodos Adası, Yunanistan
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2- Keops Piramidi (Great Pyramid of Giza)
Keops Piramidi
Kahire, Mısır
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3- Babil'in Asma Bahçeleri (Hanging Gardens of Babylon)
Babil'in Asma Bahçeleri
Babil’in Asma Bahçeleri, dünyanın yedi harikası arasında coğrafik olarak nerede olduğu kesin olarak bilinmeyen tek yerdir.
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4- İskenderiye Feneri (Lighthouse of Alexandria)
İskenderiye Feneri
İskenderiye, Mısır
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5- Halikarnas Mozolesi (Mausoleum at Halicarnassus)
Halikarnas Mozolesi
Bodrum-Muğla, Türkiye
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6- Zeus Heykeli (Statue of Zeus)
Zeus Heykeli
Olimpiya, Yunanistan
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7- Artemis Tapınağı (Temple of Artemis)
Artemis Tapınağı
Efes-İzmir, Türkiye
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14Kaynak: Boredpanda, Budget Direct