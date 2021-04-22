Dünyanın çatısı Himalayalar'a gökyüzünden bakış

Asya'nın orta güney kısmında, doğu batı doğrultusunda uzanan dünyanın en büyük ve en yüksek sıradağları arasında bulanan Himalaya Dağları, uçaktan görüntülendi. Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan, dünyanın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalayalar, heybetli görünüşüyle tüm dağcıların ilgisini çekiyor.

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Anadolu Ajansı 22.04.2021 - 17:20

Asya'nın orta güney kısmında, doğu batı doğrultusunda uzanan, Dünya'nın en büyük ve en yüksek sıradağları Himalayalar, uçaktan görüntülendi.

Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan Dünya'nın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalayalar, heybetli görünüşleriyle tüm dağcıların ilgisini çekiyor.

Zirve noktası Nepal ile Çin'in sınırı olarak kabul edilen, Dünya'nın çatısı konumundaki Everest, Himalayaların en yükseği olarak ilgi çekiyor.

Zorlu ve bir o kadar da ölümcül bu dağlar, görüntüleri ile her zaman film ve efsanelere konu oluyor.

Yükseklikleriyle bir çok noktadan gözlemlenebilen bu sıra dağların kuş bakışı görünüşü izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

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