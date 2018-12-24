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Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın dört bir yanına gitti ve kaybolmaya yüz tutmuş, toplumdan izole egzotik yerli kabileleri fotoğrafladı. Nelson, "Homage to Humanity" (İnsanlığa Hürmet) adlı son projesi için beş kıta gezdi, 34 yerli kültürü ziyaret etti. İşte o kabilelerin nefes kesen fotoğrafları...

  • 1

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Hakamou'i, Ua Pou, Marguesas Adaları, Fransız Polinezyası
  • 2

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Yang Shuo Karabatak, Çin
  • 3

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Samburu Kabilesi, Kenya
  • 4

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Maske Dansçıları, Paro, Bhutan
  • 5

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Perak Kadınlar, Thikse Manastırı, Ladakh, Hindistan
  • 6

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Huli Wigmen, Ambua Şelalesi, Tari Vadisi, Papua Yeni Gine
  • 7

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Vaioa Nehri, Atuona, Hiva Oa, Marquesas Adaları, Fransız Polinezyası
  • 8

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Khoyor Tolgoi Tepesi, Altan Tsogts Bölgesi Bayan Ulgii Provence, Moğolistan
  • 9

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Ni Vanuatu Erkekler Rah Lava Adası, Torba İli Vanuatu Adaları
  • 10

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Tarangire, Rift Escarpment, Tanzanya
  • 11

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Ganj, Haridwar, Hindistan
  • 12

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Ndoto Dağ Sırası, Kenya
  • 13

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Angge Köyü, Yukarı Mustang Nepal
  • 14

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Te Aroha Mikaka & Sky Körfezi Körfezi, Haruru Şelaleleri, North Island, Yeni Zelanda
  • 15

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Likekaipia Kabilesi Ponowi Köyü, Jalibu Dağları, Batı Dağlık Bölgesi, Papua Yeni Gine
  • 16

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Uramana Clan, Amuioan, Tufi, Papua Yeni Gine
  • 17

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Miao Köyü, Liu Pan Shui, Gui Zhou, Çin
  • 18

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Paro Geçidi, Bhutan
  • 19

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Mount Bosavi Şelalesi, Papua Yeni Gine
  • 20

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar
    Korcho Köyü, Omo Vadisi, Etiyopya
  • 21

    kabileler, ilkel kabileler, izole kabileler, kapalı toplumlar, izole toplumlar

    Lake Argentino / Cerro Christal Horizon Patagonya-Arjantin

    Kaynak: Boredpanda

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