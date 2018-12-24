Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları
İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın dört bir yanına gitti ve kaybolmaya yüz tutmuş, toplumdan izole egzotik yerli kabileleri fotoğrafladı. Nelson, "Homage to Humanity" (İnsanlığa Hürmet) adlı son projesi için beş kıta gezdi, 34 yerli kültürü ziyaret etti. İşte o kabilelerin nefes kesen fotoğrafları...
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1Hakamou'i, Ua Pou, Marguesas Adaları, Fransız Polinezyası
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2Yang Shuo Karabatak, Çin
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3Samburu Kabilesi, Kenya
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5Perak Kadınlar, Thikse Manastırı, Ladakh, Hindistan
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6Huli Wigmen, Ambua Şelalesi, Tari Vadisi, Papua Yeni Gine
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8Khoyor Tolgoi Tepesi, Altan Tsogts Bölgesi Bayan Ulgii Provence, Moğolistan
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9Ni Vanuatu Erkekler Rah Lava Adası, Torba İli Vanuatu Adaları
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13Angge Köyü, Yukarı Mustang Nepal
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14Te Aroha Mikaka & Sky Körfezi Körfezi, Haruru Şelaleleri, North Island, Yeni Zelanda
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19Mount Bosavi Şelalesi, Papua Yeni Gine
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Lake Argentino / Cerro Christal Horizon Patagonya-Arjantin
Kaynak: Boredpanda