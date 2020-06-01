Dünyanın en büyük 2. mozaik müzesi Zeugma yeniden ziyarete açıldı

Çingene Kızı mozaiği ile ön plana çıkan müzenin normalleşme planı ile kapılarını açtığını belirten Gaziantep Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, ilk ziyaretçilerin gelmeye başladığını ve ziyaretçi sayısında kademeli olarak artış beklendiğini vurguladı.