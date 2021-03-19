Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı 'Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı' yurtdışına açılıyor

Zamanla tahrip olan ve yatık vaziyetteki mezar taşlarının kazı ekibi tarafından restore edildiğini anlatan Ercek, şöyle konuştu:

"Mezar taşlarının üzerindeki zengin bezemelerin ortaya çıkması için taş taşlardaki likenler meşakkatli çalışma sonucu temizleniyor. Ortaya çıkarılan süslemeler büyük bir incelikle işlenmiş. Bu mezar taşlarına hayran kalmamak elde değil. Güzel çalışmalar yürütülüyor. Bakanlığımızın ve sivil toplum kuruluşlarının güzel destekleri var. Mezarlıkta yatık vaziyette, toprak altında ya da kırık çok sayıda taş bulunuyor. Bakanlığımız bu konuda gereken desteği veriyor. Sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı projelerle bu mezar taşlarını ayağa kaldırıp geleceğe aktaracağız. Tespit edilmiş 8 bin 103 mezardan yaklaşık 200'ü nitelikli ve ayakta duruyor. Burası, ecdadımızın Anadolu'da bu gelenekte bıraktığı ilk eser olması yönünden kaynak konumundadır. Buradaki motiflerin versiyonlarını Anadolu'nun farklı yerlerinde de görmek mümkün"