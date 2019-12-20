Dünyanın en büyük yeraltı şehri 2023 yılında Nevşehir'de açılacak

Belediye Başkanı Arı, dünyanın en büyük yeraltı şehrini barındıran kale civarı projesinin bir kısmının 2020 Turizm Haftası'nda gerekli tedbirlerin alınmasıyla turizme açılacağını ifade ederken burasının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Kapadokya bölgesine, Türkiye’ye ve dünya turizmine kazandırılacağını açıkladı.

Arı, “Bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Seçim döneminde de bunu şehrimize açık ve net bir şekilde bir seçim vaadi olarak söz olarak vermiştik. Çünkü bizim kale bölgesi ile beklentimiz şu. Şehrimizin tamamıyla kaderini değiştirecek bir projedir. Beraberinde biliyorsunuz şehrimizde ciddi bir istihdam ihtiyacı var. Her gün istihdam ile ilgili iş ile ilgili hemşerilerimiz hallerini anlatıyorlar. Çok üzülüyoruz. Bunu ortadan kaldırabileceğimiz elimizde şuan en önemli enstrüman kale bölgesidir. Gerçekten kale bölgesini gelen tüm bakanlarımıza tüm misafirlerimize basın mensubu olarak sizde bu süreçleri takip ediyorsunuz. Burada kendilerine brifing veriyoruz. Her anlattığım kişi yerli, yabancı, bakan, bürokrat, iş adamı, yatırımcı kim gelirse gelsin bu kale bölgesiyle alakalı brifingi verdiğim zaman ağzı açık kalıyor. Gerçekten çok önemli, şehrimizin kaderini değiştirecek bir proje.

Zaten biz bunu bir sermaye ile yabancı bir sermaye ile yapma noktasında ilerliyoruz. Ama daha biraz önce iki tane daha büyük kurum kale projemize talip oluyor. Şuanda 9’a yakın yerli ve yabancı grup burada ısrarla bir şekilde burada beraber çalışmayı istiyorlar. Zaten burayı en son aşamasına getirdik. Yenileme yeri ile alakalı ilgili çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdik. Buradan çıktıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hukuki ve bürokratik işlemlerin tamamı bitiyor. Tabi hukuki ve bürokratik süreçler devam ederken bizde bir taraftan işlerimizi devam ettiriyoruz.