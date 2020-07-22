Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?)

Rus fotoğraf sanatçısı Kristina Makeeva, Rusya'da bulunan dünyanın en eski ve en derin gölü özelliğine sahip olan Baykal Gölü'nü fotoğrafladı. Makeeva'nın kadrajından çarpıcı Baykal Gölü fotoğrafları...

ntv.com.tr 22.07.2020 - 11:09

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 1

"Dünyanın en derin ve en eski gölü" olma özelliğine sahip Baykal Gölü, Sibirya'nın güneyinde İrkutsk şehrinin yakınında yer alıyor. 

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 2

"Sibirya'nın Mavi Gözü" olarak anılan Baykal Gölü'nün 25-30 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 3

Dünyadaki içme suyunun yaklaşık yüzde 20'si Baykal Gölü'nde. 

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 4

Baykal, Sibirya'nın dondurucu soğuğundan fazlasıyla nasibini alıyor. 

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 5

Öyle ki bu soğuklar Baykal'ın "Donmuş Göl" olarak anılmasına da sebep oluyor. 

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 6

Uzunluğunun 636 kilometre, en geniş yerinin ise 79.5 kilometre olduğu gölün dibindeki tortul kayaçların yaklaşık 7 kilometre kalınlığında olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 7

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü Baykal'dan çarpıcı fotoğraflar...

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 8

Bu da Baykal Gölü'nün yeryüzündeki en derin yarıklardan biri olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 9
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 10
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 11
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 12
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 13
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 14
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 15
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 16
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 17
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 18
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 19
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 20
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 21
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 22
Dünyanın en eski ve en derin gölü: Baykal Gölü (Baykal Gölü nerede?) - 23

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