Dünyanın en etkileyici buz otelleri

Kış tatilinize fark ve renk katmak için buzdan oteller ideal bir tercih. Her ne kadar tamamı buzdan inşa edilen bir odada, buzdan bir yatak üzerinde konaklama kulağa ürpertici bir fikir gibi de gelse, oteller misafirlerine konforlu bir deneyim yaşatmak için tüm imkanları sağlıyor. Buzun ışıltılı ve büyüleyici atmosferi bu otelleri romantik tatiller ve balayları için kusursuz kılarken, karda yapılan aktiviteler çocukla çıkılacak tatiller için de harika bir tercih oluyor.

Birçoğu bahar aylarında eriyen ve kışın yeniden inşa edilen bu otellerde hayatınızın tatil deneyimlerinden birini yaşamak isterseniz, sizin için seçtiğimiz dünyanın en iyi buz otellerine hemen göz atın.