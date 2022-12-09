Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?

Londra merkezli Passport Index, dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını belirledi. En güçlü pasaportlar zirvesinde Birleşik Arap Emirleri (BAE) yer alırken Türkiye ise Rusya ile birlikte 38. sırada yer aldı.

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Passport Index tarafından dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportuna sahip ülkelerin listesi yayımlandı.

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 2

Rapora göre, Birleşik Arap Emirleri (BAE) vatandaşları 180 ülkeye vizesiz veya "varışta vize" ile seyahet etme imkanıyla en güçlü pasaporta sahip ülke oldu.

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 3

En zayıf pasaporta sahip ülke ise Afganistan oldu.

Afgan vatandaşlar sadece 38 ülkeye vizesiz seyahat gerçekleştirebiliyor. 

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 4

Passport Index'in değerlendirmesinde Türkiye, Rusya ile birlikte 38. sırada kendisine yer buldu.

Türk pasaportu ile 67 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor.

Ayrıca 50 ülke de Türkiye'ye elektronik vize ya da girişte vize kolaylığı imkanı sağlıyor.

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 5

Rapor, bu yıl ülkelerin pasaportlarının güçlendiğini ortaya koydu.

Buna neden olarak ise  Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması gösterildi.

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 6

Endekse göre, en güçlü 10 pasaport listesindeki dokuz ülke Avrupa'dan oldu.

İşte en değerli pasaportlar:

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 7

1. Birleşik Arap Emirlikleri

Vizesiz: 121

Varışta vize: 59

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 8

2. Almanya

Vizesiz: 127

Varışta vize: 46

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 9

3. İsveç, Finlandiya, Lüksemburg, İspanya, Fransa, İtalya

Vizesiz: 126

Varışta vize: 47

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 10

4. Hollanda

Vizesiz: 125

Varışta vize: 48

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 11

5. İsviçre

Vizesiz: 123

Varışta vize: 50

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 12

Passport Index'in raporunda 2022 yılının kaybedeni ise İngiltere oldu.

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 13

Ülke, Brexit sonrası Avrupa Birliği üye ülkeleriyle vize anlaşma çabaları bu yıl ki yükselişini yavaşlattı.

İngiltere pasaportu ile 171 ülkeye vizesiz veya varışta vize imkanı ile sehayat edilebiliyor.

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 14

En zayıf pasaporta sahip olan ülkeler arasında Orta Doğu ve Asya ülkeleri dikkat çekti.

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - 15

Listenin son sıralarında Suriye 39, Irak 30, Pakistan ve Somali 44 ülke ile yer buldu.

Afganistan 38 ülke ile listenin son sırasında kendine yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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