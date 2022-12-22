Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?)

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesinde Türkiye'den sadece Ödemiş'in tarih ve kültür mirası Birgi yer aldı. Birgi, 2022 yılında dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi oldu.

Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 1

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nin, merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine alınması sevinçle karşılandı.

Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 2

Milattan önce 750'den bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Birgi, Aydınoğulları zamanından kalma mimari dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 3

Birgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.

Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 4

Birgi'deki konaklar, film setlerine de ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 5

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan Birgi'nin, 2022 için hazırlanan listede de dünyanın en iyi 32 köyünden biri seçilmesinin köyün bilinirliğine katkı sağlayacağına inanılıyor.

Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 6

BİRGİ KÖYÜ-MAHALLESİ NEREDE?

Birgi, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bir mahalle. İlçe merkezine 10 km uzaklıktadır.

Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 7
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 8
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 9
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 10
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 11
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 12
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 13
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 14
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 15
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 16
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 17
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 18
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 19
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 20
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 21
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 22
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 23
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 24
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 25
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 26
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 27
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 28
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 29
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 30
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 31
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 32
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 33
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 34
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 35
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 36
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 37
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 38
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 39
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 40
Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?) - 41

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