Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den Birgi de girdi (Birgi Köyü-Mahalle nerede?)

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nin, merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine alınması sevinçle karşılandı.
Milattan önce 750'den bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Birgi, Aydınoğulları zamanından kalma mimari dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Birgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.
Birgi'deki konaklar, film setlerine de ev sahipliği yapıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan Birgi'nin, 2022 için hazırlanan listede de dünyanın en iyi 32 köyünden biri seçilmesinin köyün bilinirliğine katkı sağlayacağına inanılıyor.
Birgi, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bir mahalle. İlçe merkezine 10 km uzaklıktadır.