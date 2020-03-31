Dünyanın en ünlü gezgin çifti

Murad-Nataly Osmann çifti, Instagram'ın en ünlü gezgin çifti. Bugüne kadar dünyanın birçok yerini gezip akıma dönüşmüş fotoğraflarıyla milyonlarca takipçiye ulaştılar. İkilinin Instagram'daki takipçi sayısı 5 milyondan fazla. Dünyanın pek çok yerini gezen çiftin binlerce beğeni toplayan fotoğrafları, diğer gezginlere de ilham olmaya devam ediyor.

ntv.com.tr 31.03.2020 - 11:57

PETRA / ÜRDÜN

Her şey güzel bir kadının sırtı bize dönük, sol kolunu fotoğrafı çeken kişiye uzatmış olarak poz vermesi ile başladı.

KEOPS PİRAMİDİ / MISIR

Kız, sevgilisini her resimde başka masalsı yerlere sürüklüyordu. İkili,  aynı pozu dünyanın her yerinde vererek meşhur oldular ve hem dünyayı dolaştılar

TAC MAHAL / HİNDİSTAN

Murad Osman fotoğrafların çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: "Önceleri gittiğimiz yerlerde, her şeyin fotoğrafını çekip duruyordum. Sevgilim de bana kızıyordu.

SÜLEYMANİYE CAMİİ - İSTANBUL / TÜRKİYE

Bir keresinde ben fotoğraf çekerken elimden tuttu ve beni kendisine doğru çekti. Böyle bir kareden sonra, her kareye sevgilimi koyma fikri doğdu"

Sevgilisiyle birlikte kurguladığı fotoğrafları #FollowMeTo etiketi ile Instagram'a yüklemeye başlayan çift, zamanla git gide popüler oldu ve tek kelime ile 'fenomene' dönüştü. 

BALAT - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tabii bu sayede seyahatleri ve fotoğrafları da gün geçtikte arttı. Dünyanın pek çok yerini gezen çift, İstanbul'a da uğradı.

PARİS / FRANSA

İşte dünyanın en ünlü gezgin çifti Murad-Nataly Osmann'ın tüm gezginlere ilham veren fotoğrafları...

MAURITIUS

KYOTO / JAPONYA

SULTANAHMET CAMİİ / TÜRKİYE

SAGANO BAMBU ORMANI - KYOTO / JAPONYA

BAKÜ / AZERBAYCAN

MİKONOS / YUNANİSTAN

SULAK KANYONU / DAĞISTAN

NOTRE DAME'DA SAKURA ZAMANI / FRANSA

BÜYÜK GİZA SFENKSİ / MISIR

HONGYADONG / ÇİN

BALİ / ENDONEZYA

PARİS / FRANSA

DAĞISTAN

YENİ DELHİ / HİNDİSTAN

JAIPUR / HİNDİSTAN

MYANMAR

VENEDİK / İTALYA

ROMA / İTALYA

TAC MAHAL / HİNDİSTAN

MOSKOVA / RUSYA

FUSHIMI INARI TAPINAĞI - KYOTO / JAPONYA

BALİ / ENDONEZYA

YANGSHUO / ÇİN

ZHOUZHUANG / ÇİN

STAR WARS DÜNYASI

FLORANSA / İTALYA

BAYKAL GÖLÜ / RUSYA

ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

WAT ARUN TAPINAĞI - BANGKOK / TAYLAND

MAURITIUS

HAVANA / KÜBA

ANGKOR WAT TAPINAKLARI / KAMBOÇYA

REED FLUTE MAĞARASI / ÇİN

ÇİN SEDDİ / ÇİN

PETRA / ÜRDÜN

BAYKAL GÖLÜ / RUSYA

TAC MAHAL / HİNDİSTAN

HOLİ FESTİVALİ - VARANASİ / HİNDİSTAN

MOSKOVA / RUSYA

NEW YORK / ABD

LONDRA / İNGİLTERE

VENEDİK / İTALYA

SİNGAPUR

MALDİVLER

AKIHABARA - TOKYO / JAPONYA

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