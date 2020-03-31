Dünyanın en ünlü gezgin çifti

ntv.com.tr 31.03.2020 - 11:57
Her şey güzel bir kadının sırtı bize dönük, sol kolunu fotoğrafı çeken kişiye uzatmış olarak poz vermesi ile başladı.
Murad Osman fotoğrafların çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: "Önceleri gittiğimiz yerlerde, her şeyin fotoğrafını çekip duruyordum. Sevgilim de bana kızıyordu.
Bir keresinde ben fotoğraf çekerken elimden tuttu ve beni kendisine doğru çekti. Böyle bir kareden sonra, her kareye sevgilimi koyma fikri doğdu"
Sevgilisiyle birlikte kurguladığı fotoğrafları #FollowMeTo etiketi ile Instagram'a yüklemeye başlayan çift, zamanla git gide popüler oldu ve tek kelime ile 'fenomene' dönüştü.