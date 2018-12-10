Dünyanın sonundaki kasaba: Sabetta
Anadolu Ajansı
Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi içerisinde bulunan Yamal Yarımadası'ndaki Sabetta kasabası, sert iklimi ve coğrafi koşullarıyla dikkat çekiyor.
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Rusya'nın en önemli doğal gaz yatakları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme merkezinin bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ismindeki bölgede bulunan kasaba, yaşam koşulları nedeniyle turistlerin de ilgisini çekiyor.
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Dünyanın en kuzeyinde bulunan yerlerden birisi olması nedeniyle Sabetta ismi, bölgede yaşayan Nenetler adlı yerli halkın dilinde "dünyanın sonu" anlamına geliyor.
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2000'li yıllarda yerli halktan sadece 19 kişinin yaşadığı Sabetta yerleşim birimi, bölgede doğal gaz işleme tesislerinin kurulma çalışması ile bugün 30 bin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan bir kasaba haline geldi.
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Özel bir bölgede özel koşullara yönelik inşa edilen kasabanın nüfusu doğal gaz tesislerinde çalışan işçilerden ve bölgeye hizmet götüren kimselerden oluşuyor.
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KASABADA NE AĞAÇ NE DE ÇALILIK VAR
Yazları güneşin hiç batmadığı, kışın ise güneşin hiç gözükmemesi nedeniyle gün boyu karanlık olan bölgede, ne ağaç ne de çalılık bulunuyor.
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Kış aylarında kasabadan görünen ise sadece kar ve LNG taşıyan gemilerin yanaştığı buzlu deniz üzerindeki liman.
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KUTUP AYILARI VE BEYAZ TİLKİLERLE İÇ İÇE YAŞAMZaman zaman kutup ayıları ve beyaz tilkilerin görüldüğü kasabada halk, kendilerine alışan ve zarar vermeyen bu hayvanları besliyor.
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8Doğal gaz tesislerindeki işlerin zorluğu nedeniyle kasabanın nüfusunu ağırlıklı erkekler oluşturuyor.
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Sabetta'nın dünya ile iletişimi ise bölgeye kurulan Uluslararası Sabetta Havalimanı üzerinden sağlanıyor. Havalimanı, Rus İl-76 model stratejik nakliye uçağı büyüklüğündeki uçaklara da hizmet verebiliyor.
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11Yamal yarımadasının kuzey doğusunda bulunan Sabetta'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi, yıllık 16,5 milyon ton LNG üretim kapasitesi ile Rusya'da son dönemde ön plana çıkan projelerin başında geliyor.
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