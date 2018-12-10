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Dünyanın sonundaki kasaba: Sabetta

Anadolu Ajansı

Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi içerisinde bulunan Yamal Yarımadası'ndaki Sabetta kasabası, sert iklimi ve coğrafi koşullarıyla dikkat çekiyor.

  • 1

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    Rusya'nın en önemli doğal gaz yatakları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme merkezinin bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ismindeki bölgede bulunan kasaba, yaşam koşulları nedeniyle turistlerin de ilgisini çekiyor.

  • 2

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    Dünyanın en kuzeyinde bulunan yerlerden birisi olması nedeniyle Sabetta ismi, bölgede yaşayan Nenetler adlı yerli halkın dilinde "dünyanın sonu" anlamına geliyor.

  • 3

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    2000'li yıllarda yerli halktan sadece 19 kişinin yaşadığı Sabetta yerleşim birimi, bölgede doğal gaz işleme tesislerinin kurulma çalışması ile bugün 30 bin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan bir kasaba haline geldi.

  • 4

    sabetta, yamal yarımadası, sabetta kasabası, rusya, Kuzey Kutup Dairesi

    Özel bir bölgede özel koşullara yönelik inşa edilen kasabanın nüfusu doğal gaz tesislerinde çalışan işçilerden ve bölgeye hizmet götüren kimselerden oluşuyor.

  • 5

    KASABADA NE AĞAÇ NE DE ÇALILIK VAR

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    Yazları güneşin hiç batmadığı, kışın ise güneşin hiç gözükmemesi nedeniyle gün boyu karanlık olan bölgede, ne ağaç ne de çalılık bulunuyor.

  • 6

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    Kış aylarında kasabadan görünen ise sadece kar ve LNG taşıyan gemilerin yanaştığı buzlu deniz üzerindeki liman.

  • 7

    KUTUP AYILARI VE BEYAZ TİLKİLERLE İÇ İÇE YAŞAM

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    Zaman zaman kutup ayıları ve beyaz tilkilerin görüldüğü kasabada halk, kendilerine alışan ve zarar vermeyen bu hayvanları besliyor.
  • 8

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    Doğal gaz tesislerindeki işlerin zorluğu nedeniyle kasabanın nüfusunu ağırlıklı erkekler oluşturuyor.
  • 9

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    En fazla saatte 40 kilometre hızda araç kullanılan Sabetta'da yaşayanlar belirlenen özel kulübeler dışında evde, sokakta, ofiste sigara içemiyor.

  • 10

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    Sabetta'nın dünya ile iletişimi ise bölgeye kurulan Uluslararası Sabetta Havalimanı üzerinden sağlanıyor. Havalimanı, Rus İl-76 model stratejik nakliye uçağı büyüklüğündeki uçaklara da hizmet verebiliyor.

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    Yamal yarımadasının kuzey doğusunda bulunan Sabetta'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi, yıllık 16,5 milyon ton LNG üretim kapasitesi ile Rusya'da son dönemde ön plana çıkan projelerin başında geliyor.
  • 12

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  • 13

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  • 14

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