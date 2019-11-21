Dünyanın tek doğal gökdeleni Ortahisar turistlerin akınına uğruyor

Ortahisar tam bir turizm kasabası olması özelliği ile Kapadokya bölgesine gelen 3 milyonun üzerindeki turisti kasabamızı da ziyaret etmelerini istiyoruz ve bunun için de gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bölgemize gelip de dünyanın en büyük doğal gökdeleni olma özelliğine sahip Ortahisar kalesine çıkmayan çok şey kaybeder diye düşünüyoruz. Yerli ve yabancı tüm turistleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.